Задача Кержакова в «Томи» — сохранить команду в ФНЛ

Президент «Томи», губернатор Томской области Сергей Жвачкин обозначил задачу для нового главного тренера клуба Александра Кержакова — сохранить команду в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе областной администрации.
Главная задача для нашей «Томи» на этот сезон — сохранить команду в Футбольной национальной лиге. Ресурсы для этого есть.
После 12 туров «Томь» занимает последнее, 22-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав три очка.
А если без шуток, то без денег и путних игроков даже великий Маур не решит эту задачу.
Он бы сейчас заказал игроков лимонов на 200, и отнюдь не деревянных (лимонов, и игроков тоже - каламбурчик). Но если денежек мальца подкинут, то почему бы не попытаться?
Хуже ведь просто не может быть...
А если без шуток, то без денег и путних игроков даже великий Маур не решит эту задачу.
Он бы сейчас заказал игроков лимонов на 200, и отнюдь не деревянных (лимонов, и игроков тоже - каламбурчик). Но если денежек мальца подкинут, то почему бы не попытаться?
Хуже ведь просто не может быть...