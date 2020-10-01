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Задача Кержакова в «Томи» — сохранить команду в ФНЛ

01 октября 2020, 10:38

Президент «Томи», губернатор Томской области Сергей Жвачкин обозначил задачу для нового главного тренера клуба Александра Кержакова — сохранить команду в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе областной администрации.

Главная задача для нашей «Томи» на этот сезон — сохранить команду в Футбольной национальной лиге. Ресурсы для этого есть.

После 12 туров «Томь» занимает последнее, 22-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав три очка.

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Все комментарии
Землянин
Землянин
01 октября в 21:11, ред.
Вот он где всплыл после очередного грязного бракоразводного процесса в Малаховском стиле 🎃
112910415
112910415
01 октября в 16:53
опытный кризис-менеджер ?
Caniggia
Caniggia
01 октября в 13:39
Эх, промажет опять Сашка.
rubinovyi2
rubinovyi2
01 октября в 12:18
С молодежью у Кержа не получилось,ну может с мужиками,что сростется.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
01 октября в 12:06
Первый раз слышу , что не сразу в РПЛ.
beefs
beefs
01 октября в 11:38
Интересно, о РПЛ и не думают...
Leha-ha50
Leha-ha50
01 октября в 11:37
Тяжко будет выполнить задачу.
drug01
drug01
01 октября в 11:09
Пожалуй это самое главное! Желаем удачи,!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 октября в 10:49
Ну если часть команд ФНЛа снимется, а ещё часть не захочет подниматься из втордива, то задача решаема ;)
А если без шуток, то без денег и путних игроков даже великий Маур не решит эту задачу.
Он бы сейчас заказал игроков лимонов на 200, и отнюдь не деревянных (лимонов, и игроков тоже - каламбурчик). Но если денежек мальца подкинут, то почему бы не попытаться?
Хуже ведь просто не может быть...
ДСА
ДСА
01 октября в 10:40
Задача маловыполнимая с нынешним составом.
Анпилкин
Анпилкин
01 октября в 10:39
Кержаков сможет
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