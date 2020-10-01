Задача Кержакова в «Томи» — сохранить команду в ФНЛ

1601537939

01 октября 2020, 10:38

Президент «Томи», губернатор Томской области Сергей Жвачкин обозначил задачу для нового главного тренера клуба — сохранить команду в Футбольной национальной лиге ( ФНЛ ). Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе областной администрации.

Главная задача для нашей «Томи» на этот сезон — сохранить команду в Футбольной национальной лиге. Ресурсы для этого есть.