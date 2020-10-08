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Мостовой: «Думаю, будет товарищеский ничейный матч»

08 октября 2020, 16:19
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 2Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал предстоящий товарищеский матч сборных России и Швеции.

Думаю, будет товарищеский ничейный матч. Я бы с удовольствием посмотрел на какие-то пробные ходы тренерского штаба. Думаю, будут эксперименты. Не уверен, что сыграем основным составом, потому что впереди важные игры в Лиге Наций. А игра со шведами — хороший шанс проверить резерв.

Нужен ли этот матч? Конечно, я был удивлен. Не припомню давно такого, чтобы за один сбор было два официальных матча и один товарищеский. Всегда либо два официальных, либо один официальный и один товарищеский. Но многие команды сейчас так играют и все знают, с чем это связано.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
08 октября в 19:09
Будут соблюдать дистанцию 1.5 метра.
cska vperiod
cska vperiod
08 октября в 18:03
В последнее время мостовой до хрена думает.
berda2003
berda2003
08 октября в 17:38
— Всё ясно, делириум тременс.
— Что?
— Белая горячка…
— Да-да, белый, горячий, совсем белый!
drug01
drug01
08 октября в 17:17
Игра покажет спешить не надо
shlomo
shlomo
08 октября в 17:15
Ага...или 0:0 или 5:5...:))))
beefs
beefs
08 октября в 17:02
При такой нагрузке ещё тов. матч лишний...
VAN ARM
VAN ARM
08 октября в 16:58
согласен))пустая игра))
nubom
nubom
08 октября в 16:51
Третий - лишний...
mihaluch
mihaluch
08 октября в 16:36
Ничья или плюс минус один мяч.
Leha-ha50
Leha-ha50
08 октября в 16:25
А мне кажется , что ничья вряд ли будет.
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