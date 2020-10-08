Мостовой: «Думаю, будет товарищеский ничейный матч»

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал предстоящий товарищеский матч сборных России и Швеции.

Думаю, будет товарищеский ничейный матч. Я бы с удовольствием посмотрел на какие-то пробные ходы тренерского штаба. Думаю, будут эксперименты. Не уверен, что сыграем основным составом, потому что впереди важные игры в Лиге Наций. А игра со шведами — хороший шанс проверить резерв.

Нужен ли этот матч? Конечно, я был удивлен. Не припомню давно такого, чтобы за один сбор было два официальных матча и один товарищеский. Всегда либо два официальных, либо один официальный и один товарищеский. Но многие команды сейчас так играют и все знают, с чем это связано.