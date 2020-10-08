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Дворкович: «Не уверен, что на других стадионах всё было в порядке»

08 октября 2020, 12:51

Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович прокомментировал возможное наказание для «Спартака» за несоблюдение противоэпидемиологических мер на матче 10-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

Не знаю, слишком ли это суровое наказание для «Спартака» — закрыть стадион. Но важно, чтобы все соблюдали правила. Я не совсем уверен, что на других стадионах всё было в порядке. В любом случае правила надо соблюдать. Тем более в нынешней ситуации.

Главное, чтобы ко всем стадионам был одинаковый подход, первый раз наказание всегда должно давать правильный сигнал, но не быть избыточным.

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Все комментарии
112910415
112910415
08 октября в 19:38
дипломат, однако ! )
cska1948
cska1948
08 октября в 18:30
"...первый раз наказание всегда должно давать правильный сигнал, но не быть избыточным..."
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Любое наказание для СпаМа недостаточное!
Супервайзер
Супервайзер ответ LOpp (раскрыть)
08 октября в 17:49
    Footbolista
    Footbolista ответ LOKis09 (раскрыть)
    08 октября в 17:34
    Локомотив на 5 месте...до игры с зенитом был еще ниже...
    LOKis09
    LOKis09 ответ Footbolista (раскрыть)
    08 октября в 16:03
    ??? Локомотив - Зенит 0-0
    тумба-юмба
    тумба-юмба
    08 октября в 13:28
      LOpp
      LOpp
      08 октября в 13:19
      вот фото с матча Зенит-Уфа 6:0
      прекрасно видно, что на центральной трибуне народ битком сидит.
      но кто же будет наказывать Зенит, у которого крыша в Кремле.

      Faustello
      Faustello
      08 октября в 13:07
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        08 октября в 12:59
        Начали с народной...
        cska vperiod
        cska vperiod
        08 октября в 12:58
          VAN ARM
          VAN ARM
          08 октября в 12:56
          ну когда же заявление федуна последует?)))))
          Footbolista
          Footbolista
          08 октября в 12:54
          На других стадионах просто зенит не терял очки в борьбе с основным конкурентом...
          David Young
          David Young
          08 октября в 12:53
          В отношении России и российского футбола мало в чём можно быть полностью уверенным.
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