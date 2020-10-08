Дворкович: «Не уверен, что на других стадионах всё было в порядке»

Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович прокомментировал возможное наказание для «Спартака» за несоблюдение противоэпидемиологических мер на матче 10-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

Не знаю, слишком ли это суровое наказание для «Спартака» — закрыть стадион. Но важно, чтобы все соблюдали правила. Я не совсем уверен, что на других стадионах всё было в порядке. В любом случае правила надо соблюдать. Тем более в нынешней ситуации.

Главное, чтобы ко всем стадионам был одинаковый подход, первый раз наказание всегда должно давать правильный сигнал, но не быть избыточным.