Шиманьски: «Часть вины за уход Новикова лежит на каждом игроке»

Полузащитник «Динамо» рассказал о смене тренера в московском клубе.

Смена тренера? Для нас как будто всё начинается заново, с чистого листа. Это уже видно по тренировкам – ребята, которые были в запасе и давно не выходили, понимают, что теперь их оценивают заново, у них есть шанс. Новый старт для каждого из нас.

Чувствуется ли ответственность за отставку Новикова? Конечно. И это чувствую не только я – каждый из нас. Футболисты и тренер взаимосвязаны, по-другому и быть не может. Когда у команды выдаются чёрные дни, серии и нет результата, отвечает обычно именно тренер. Таков современный футбол. Поэтому своя часть вины за уход Новикова лежит на каждом игроке.