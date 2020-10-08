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Шиманьски: «Часть вины за уход Новикова лежит на каждом игроке»

08 октября 2020, 16:04

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски рассказал о смене тренера в московском клубе.

Смена тренера? Для нас как будто всё начинается заново, с чистого листа. Это уже видно по тренировкам – ребята, которые были в запасе и давно не выходили, понимают, что теперь их оценивают заново, у них есть шанс. Новый старт для каждого из нас.

Чувствуется ли ответственность за отставку Новикова? Конечно. И это чувствую не только я – каждый из нас. Футболисты и тренер взаимосвязаны, по-другому и быть не может. Когда у команды выдаются чёрные дни, серии и нет результата, отвечает обычно именно тренер. Таков современный футбол. Поэтому своя часть вины за уход Новикова лежит на каждом игроке.

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cska vperiod
cska vperiod
08 октября в 18:04
Возможно поляк и прав.
Leha-ha50
Leha-ha50
08 октября в 16:21
Чего уж теперь то об этом ??? Как вы сыграли с грузинами и как с Краснодаром - огромная разница. Ощущение , что играло в обоих встречах не Динамо , а абсолютно две разные команды. Ну и после Тбилиси любой уважающий себя тренер должен подавать в отставку. Динамо явно не хватает стабильности, а стабильность - это признак мастерства. У нас многие могут упереться с Зенитом , с Локо, а провести стабильно весь сезон не получается.
Побеждает всегда тот , кто ровно проходит все 30 туров. А увольнение Новикова напрашивалось.
Всем здоровья.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
08 октября в 16:07
Если разделить одну вину на двадцать человек она особо не чувствуется, тренеру же делиться не с кем.
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