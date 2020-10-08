ГлавнаяНовости

Юрист: «„Спартак“ может отделаться предупреждением и штрафом»

08 октября 2020, 12:09

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал возможное наказание для «Спартака» за несоблюдение противоэпидемиологических мер на матче 10-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

Запрет деятельности «Спартака» как футбольного клуба или стадиона происходит в исключительных случаях. Есть практика подобных дел, и запрет на деятельность случается лишь тогда, когда не предпринимается вообще никаких мер безопасности. К примеру, в кафе нет антисептиков, масок, дезинфицирующих ламп.

Я считаю, что при условии вины «Спартака», которая ещё не доказана, должны ограничиться предупреждением и штрафом. Сразу человека не могут казнить, сначала надо предупредить. И только в случае повторного нарушения могут последовать наказание в виде закрытия стадиона.

Что касается суммы штрафа, максимум – это 500 тыс. рублей, а для физического лица – до 50 тыс. рублей. Ещё раз повторюсь, всё это справедливо только при условии доказанной вины клуба, которой на данный момент нет.

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии5
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии4
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии13
Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»
Сегодня, 00:03 Комментарии6
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ морозз (раскрыть)
08 октября в 19:04
    морозз
    морозз
    08 октября в 15:22
    Газпромовцы, во главе с боссом Миллером очень любят Зенит...отсюда и проистекает вот такая вакханалия непоняток с подключением всех структур могущих забанить Спартак! Почему кони затрубили в унисон с бомжами? - Гинеру надо в ЛЧ, ему нужны зелёные рубли...а для этого все средства хороши!
    Zozuig
    Zozuig
    08 октября в 13:54
      Повелитель Пупсиков
      Повелитель Пупсиков ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      08 октября в 13:26, ред.
      Я бы ещё добавил, что нет такой нормы права - сначала предупредить, потом наказать!
      Юрист походу крючкохвостый глор, а они все бестолочи))) гы гы гы
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      08 октября в 13:22
      Меня умиляет безграмотность этого "спортивного юриста" Роспотребнадзор регулирует деятельность всех хозяйствующих субъектов в ходе пандемии. Имеет место нарушение постановлений РПН, которое рассматривается как нарушение постановлений Правительства. Причем здесь "спортивный юрист". В этом смысле нет никакой разницы в нарушениях предписание РПН ФК Спартак, или Сандуновских бань, или салона красоты , или театра. Все массовые мероприятия проводятся исключительно по правилам РПН. Просто страшно представить себе сколько соплей выльет Федун в случае реального наказания . Потонем все.
      cska vperiod
      cska vperiod
      08 октября в 13:02
      Надо мощно ударить по карману федуна.
      Footbolista
      Footbolista
      08 октября в 12:53
        ДСА
        ДСА
        08 октября в 12:40
        Штраф безусловно будет.
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        08 октября в 12:22
        Ждем судилища.
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100