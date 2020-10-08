Булыкин: «Думаю, игра завершится со счетом 2:1 в пользу сборной России»

Бывший российский футболист высказался о предстоящем товарищеском матче между сборной России и командой Швеции.

В первую очередь хочется увидеть красивый футбол в исполнении нашей команды. Это товарищеская игра, на ней будут присутствовать болельщики, которые придут поддержать сборную. Хочется, чтобы они получили удовольствие от игры и итогового результата.

Для тренера, наверное, игра будет контрольной, потому что он будет контролировать действия всех футболистов. А для нас, болельщиков, это товарищеская игра, какой она и является во всем мире.

Товарищеские матчи как раз и существуют для того, чтобы проверить новых футболистов, новые связки и посмотреть на форму игроков. Потому что сейчас результат важен, наверное, только для психологического настроения и болельщиков. Для тренерского состава — это много аналитической работы и подготовка к встрече с Турцией.

Думаю, игра завершится со счетом 2:1 в пользу сборной России. В составе нашей команды есть футболисты, которые могут забить. Сложно предположить, кто отличится, не зная стартового состава. Но если на поле выйдет Артем Дзюба, думаю, он забьет или поможет забить кому-то из партнеров.