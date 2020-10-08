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Медведев: «Трансферную кампанию под Лигу чемпионов оцениваю на четверочку»

08 октября 2020, 13:03

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что трансферная кампания, которую петербургский клуб провел перед стартом в групповом этапе Лиги чемпионов, можно оценить на четверку.

У нас были и другие намерения, но, к сожалению, не удалось их реализовать. Будем играть тем составом, который у нас есть. Трансферную кампанию под Лигу чемпионов оцениваю на четверочку.

Не исключаю, что будут приобретения под чемпионат России. У нас есть время до 17 октября.

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Все комментарии
112910415
112910415
08 октября в 20:07
тонко намекнул на предполагаемое место
ekliziast
ekliziast ответ cska vperiod (раскрыть)
08 октября в 17:52
В группе всего четыре команды , так что пятого места не может быть , только "призовое" четвёртое.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 октября в 14:30
Чтоб оценить что либо - надо для начала иметь предмет оценки.....

Просто поменять Ивановича на Ловрена...и оценивать Вендела (игру которого господин Медведев навряд ли вживую видел хоть раз) - это не повод для оценки "трансферной компании"....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
08 октября в 13:53
    mihaluch
    mihaluch
    08 октября в 13:33
    Когда всё хорошо это настораживает.
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    08 октября в 13:29
    Опять всего полуфинал что ли? Эх, а так уже хотелось и в финале на вас посмотреть....
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
    08 октября в 13:25
    При этом Медведев скромно умолчал о fair play. Реальных продаж то не было, а покупки были, хотя бы бразильский Кокорин.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    08 октября в 13:22
    Оценки себе не ставят
    Василий 50
    Василий 50
    08 октября в 13:19
    Оценку поставит ЛЧ
    shlomo
    shlomo
    08 октября в 13:17
    Вот иногда хочется, чтобы лучше помолчали, чем такое говорить...что вернули Кузяева и прикупили непонятно в каком состоянии Вендела....и что это есть усиление под ЛЧ...смешно и не более того...основной состав Зенита не может обыграть Спартак, а в группе будут явно не хуже красно-белых ( а игра в ЛЧ еще и придаст им мотивации, что у Зенита за последнее время не наблюдается)...не знаю, лично буду надеяться только на Хоттабыча когда играть будут с Боруссией и Лацио, да и Брюгге не подарок...нет той команды которая была (Халк, Витсель ...) и могла хоть что то противопоставить соперникам....оцениваю состав Зенита на ЛЧ на двойку (дай Бог, чтобы ошибся)....
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    08 октября в 13:16
    Для четверки тренера нужно подписать
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    08 октября в 13:10
    Снова облажаются
    Faustello
    Faustello
    08 октября в 13:09
    Адекватная оценка президента, усилились на четверочку в группе))) гы гы гы
    cska vperiod
    cska vperiod
    08 октября в 13:08
    Мог бы и на пятёрочку оценить.
    Footbolista
    Footbolista
    08 октября в 13:06
    Ну так заплати из своего кармана на пятерочку)...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    08 октября в 13:04
    На четвертом и будете
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