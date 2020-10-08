Медведев: «Трансферную кампанию под Лигу чемпионов оцениваю на четверочку»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что трансферная кампания, которую петербургский клуб провел перед стартом в групповом этапе Лиги чемпионов, можно оценить на четверку.
У нас были и другие намерения, но, к сожалению, не удалось их реализовать. Будем играть тем составом, который у нас есть. Трансферную кампанию под Лигу чемпионов оцениваю на четверочку.
Не исключаю, что будут приобретения под чемпионат России. У нас есть время до 17 октября.
Просто поменять Ивановича на Ловрена...и оценивать Вендела (игру которого господин Медведев навряд ли вживую видел хоть раз) - это не повод для оценки "трансферной компании"....
Просто поменять Ивановича на Ловрена...и оценивать Вендела (игру которого господин Медведев навряд ли вживую видел хоть раз) - это не повод для оценки "трансферной компании"....