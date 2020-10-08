Титов: «Сборная России должна сконцентрироваться на обороне»

Бывший российский футболист прокомментировал предстоящий товарищеский матч сборной России против команды Швеции.

Эту встречу можно вполне воспринимать как настоящий эксперимент. Уверен, что не всех основных игроков задействует Черчесов. Но при этом важно отработать какие-то вещи, которые больше всего беспокоят. По последним встречам это, конечно, игра в обороне. Очень много пропускаем, хотя того же Шунина не обвинишь, он и выручал. Но много моментов у наших ворот. Где-то защита привозит, где-то переход из атаки в оборону вызывает вопросы. Думаю, что-то новое постарается придумать Черчесов в плане оборонительных действий.

Со шведами мы не так уж редко играем в последние годы. Были в квалификации Евро-2016. Тогда сыграли 1:1 в Стокгольме, а в Москве победили 1:0. В Лиге наций прошлой дома была ничья 0:0, на выезде уступили 0:2. Мало мячей забивается в этом противостоянии. И обычно хотя бы одна команда не забивает. Думаю, и сейчас стоит поставить на «обе забьют — нет». Сборная России должна сконцентрироваться на обороне, это пригодится в будущих встречах.