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Титов: «Сборная России должна сконцентрироваться на обороне»

08 октября 2020, 12:24
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 2Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Бывший российский футболист Егор Титов прокомментировал предстоящий товарищеский матч сборной России против команды Швеции.

Эту встречу можно вполне воспринимать как настоящий эксперимент. Уверен, что не всех основных игроков задействует Черчесов. Но при этом важно отработать какие-то вещи, которые больше всего беспокоят. По последним встречам это, конечно, игра в обороне. Очень много пропускаем, хотя того же Шунина не обвинишь, он и выручал. Но много моментов у наших ворот. Где-то защита привозит, где-то переход из атаки в оборону вызывает вопросы. Думаю, что-то новое постарается придумать Черчесов в плане оборонительных действий.

Со шведами мы не так уж редко играем в последние годы. Были в квалификации Евро-2016. Тогда сыграли 1:1 в Стокгольме, а в Москве победили 1:0. В Лиге наций прошлой дома была ничья 0:0, на выезде уступили 0:2. Мало мячей забивается в этом противостоянии. И обычно хотя бы одна команда не забивает. Думаю, и сейчас стоит поставить на «обе забьют — нет». Сборная России должна сконцентрироваться на обороне, это пригодится в будущих встречах.

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Все комментарии
nubom
nubom
08 октября в 14:56, ред.
Наигрывать защиту всем автобусом - преступление перед футболом. Хорошая защита - всегда самодостаточна и служит зарождению нападения...
Caniggia
Caniggia
08 октября в 13:15
Чабан только и делает, что с сильными соперниками ставит трусливый автобус без малейшего намёка на позиционную атаку, лишь одни выносы в направлении долговязого бревна - это и есть его контригра.
alex074
alex074
08 октября в 13:07
Откровенно говоря, сборной Черчесова, нужно на всём концентрироваться...
Faustello
Faustello
08 октября в 13:05
Да экскриментить на никому не нужные сборища футболеров. Заколебали с этими сборными, лучше бы вместо пауз больше матчей национальных первенств играли!
25процентный клоун
25процентный клоун
08 октября в 13:05
Кутепов закроет на замок оборону
cska vperiod
cska vperiod
08 октября в 13:01
Сейчас усач-спартач послушается главного бромантанщика страны.
drug01
drug01
08 октября в 12:39
Нужна прежде всего игра.....
Gahi
Gahi
08 октября в 12:32
Нужно сконцентрироваться на весь матч, чтобы показать приемлемый результат. Удачи
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