Тихонов: «Встреча со Швецией сейчас никому не нужна»

Бывший футболист сборной России рассуждает о предстоящем товарищеском матче команды против Швеции.

Соскучились уже по сборной России, РПЛ начинает немного надоедать, некоторые встречи смотреть не так интересно. Понятно, что встреча со Швецией сейчас никому не нужна. Это перенесенная игра с марта месяца, нам сказали, что надо провести ее. Хорошо, что все матчи сейчас будут дома, так что мы обойдемся без перелетов и переездов. Со шведами будет шанс проверить ближайший резерв, чтобы увидеть в деле тех, кто обычно получает меньше игрового времени.