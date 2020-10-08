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Тихонов: «Встреча со Швецией сейчас никому не нужна»

08 октября 2020, 19:09
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 2Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Андрей Тихонов рассуждает о предстоящем товарищеском матче команды против Швеции.

Соскучились уже по сборной России, РПЛ начинает немного надоедать, некоторые встречи смотреть не так интересно. Понятно, что встреча со Швецией сейчас никому не нужна. Это перенесенная игра с марта месяца, нам сказали, что надо провести ее. Хорошо, что все матчи сейчас будут дома, так что мы обойдемся без перелетов и переездов. Со шведами будет шанс проверить ближайший резерв, чтобы увидеть в деле тех, кто обычно получает меньше игрового времени.

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cska vperiod
cska vperiod
09 октября в 01:22
Взяли и проиграли игру.
Союзник противников
Союзник противников
08 октября в 20:09
КАкой "ближайший резерв",ты о чём???
nubom
nubom
08 октября в 19:43
...и пойдет во вред команде...
VAN ARM
VAN ARM ответ ДАША Д (раскрыть)
08 октября в 19:31
если только от дзюбы отскока не будет)))))
Шишанутый
Шишанутый
08 октября в 19:30
Вопще не пнятно на фига все эти товарнеки катать тем более за времена коронавируса. Это же само убийство! Фифа сама стреляет себе в ногу заставляя футболистов перелетать туда сюда и раз портсранять зараженее. За последнее недели тревожные новости и очень много подхвативших вирус. Фифа только усугубляет ситуацию.
ДАША Д
ДАША Д
08 октября в 19:11
Поэтому будет 0-0.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 октября в 19:10
Тренеру и России...
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