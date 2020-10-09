Юран: «Шведы использовали свой шанс со стандарта»

Бывший наставник «Химок» прокомментировал поражение сборной России от Швеции в контрольном матче.

Первый тайм понравился больше по организации, контролю, моментов создали достаточно, хотя бы для ничейного результата, игровая мысль была лучше. Шведы искали быструю атаку, использовали свой шанс со стандарта. Второй тайм хуже получился в организации. В концовке, считаю, нужно было просто поспокойней действовать. Если брать по игре, то на ничью минимум наша команда наиграла.

Конечно, всегда хочется положительного результата. Но это контрольный матч, у сборной России был экспериментальный состав. Матч информативный, наш тренер кого хотел, посмотрел в нем.

В предстоящих двух матчах в Лиге Наций нужно набирать очки для рейтинга. Ничего страшного, считаю, не произошло.

Понравился Андрей Мостовой, первая игра, чувствовалось, что присутствовала внутри нервозность, хотел выложиться на сто процентов, но видно — парень прогрессирует. Большего ждал от Дениса Черышева, а вот Роман Зобнин держит свою планку, хороший гол забил Александр Соболев, что и требуется для нападающего.