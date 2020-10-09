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Юран: «Шведы использовали свой шанс со стандарта»

09 октября 2020, 00:04
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 2Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Бывший наставник «Химок» Сергей Юран прокомментировал поражение сборной России от Швеции в контрольном матче.

Первый тайм понравился больше по организации, контролю, моментов создали достаточно, хотя бы для ничейного результата, игровая мысль была лучше. Шведы искали быструю атаку, использовали свой шанс со стандарта. Второй тайм хуже получился в организации. В концовке, считаю, нужно было просто поспокойней действовать. Если брать по игре, то на ничью минимум наша команда наиграла.

Конечно, всегда хочется положительного результата. Но это контрольный матч, у сборной России был экспериментальный состав. Матч информативный, наш тренер кого хотел, посмотрел в нем.

В предстоящих двух матчах в Лиге Наций нужно набирать очки для рейтинга. Ничего страшного, считаю, не произошло.

Понравился Андрей Мостовой, первая игра, чувствовалось, что присутствовала внутри нервозность, хотел выложиться на сто процентов, но видно — парень прогрессирует. Большего ждал от Дениса Черышева, а вот Роман Зобнин держит свою планку, хороший гол забил Александр Соболев, что и требуется для нападающего.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 октября в 01:20
В ЛН надо побеждать!
VAN ARM
VAN ARM
09 октября в 00:46
они небыли лучше)))просто везение было на их стороне сегодня)) по справедливости было бы 2-2)))))))))))))))
Анпилкин
Анпилкин
09 октября в 00:05
Шведы молодцы, выиграли по делу
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