Рахимов — о поражении: «Сборная России выглядела неплохо»

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов в эфире «Все на Футбол!» прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче с командой Швеции (1:2).
Всегда играть на одном и том же уровне невозможно. Сборная России выглядела неплохо. Впервые мы увидели такое сочетание центральных защитников. Тренерскому штабу надо дать было возможность отдохнуть лидерам и позволить себя проявить другим футболистам. Никого не стал бы выделять, так как никто не обошелся без ошибок. Не исключаю, что это было из-за отсутствия сыгранности.
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Это созвучно с выражением "хороший парень". Но как известно, хороший парень не профессия, так и на футбольном поле надо не "выглядеть неплохо", а ПОБЕЖДАТЬ!
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Это созвучно с выражением "хороший парень". Но как известно, хороший парень не профессия, так и на футбольном поле надо не "выглядеть неплохо", а ПОБЕЖДАТЬ!