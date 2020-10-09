ГлавнаяНовости

Рахимов — о поражении: «Сборная России выглядела неплохо»

09 октября 2020, 16:27
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 2Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов в эфире «Все на Футбол!» прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче с командой Швеции (1:2).

Всегда играть на одном и том же уровне невозможно. Сборная России выглядела неплохо. Впервые мы увидели такое сочетание центральных защитников. Тренерскому штабу надо дать было возможность отдохнуть лидерам и позволить себя проявить другим футболистам. Никого не стал бы выделять, так как никто не обошелся без ошибок. Не исключаю, что это было из-за отсутствия сыгранности.

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии5
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии5
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии13
Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»
Сегодня, 00:03 Комментарии6
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Давайте думать
Давайте думать
09 октября в 21:53
А какие лидеры оставались на скамейке? Которым дали отдохнуть?
ekliziast
ekliziast
09 октября в 19:52
Не только не плохо выглядели ,а вообще великолепно, вот только продули в чистую , но зато не плохо. Что плетут эти специалисты ,уму не постижимо.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
09 октября в 18:39
Почему один? Вон, Колоскову тоже игра сборной понравилась.
cska1948
cska1948
09 октября в 18:38, ред.
"...России выглядела неплохо..."
---------------------------
Это созвучно с выражением "хороший парень". Но как известно, хороший парень не профессия, так и на футбольном поле надо не "выглядеть неплохо", а ПОБЕЖДАТЬ!
beefs
beefs
09 октября в 17:19
очень хорошо выглядели и достойно проиграли...
Faustello
Faustello
09 октября в 17:11
Похвалил сборную, дали Уфой порулить)))
VAN ARM
VAN ARM
09 октября в 17:10
только поистине большой тренер мог там рассмотреть игру)))))))))
STVA 1
STVA 1
09 октября в 17:06
счет на табло! В следующий раз Папуа проиграем а выглядеть будем неплохо!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
09 октября в 16:55
Играли неплохо только последние 5 минут. (((
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
09 октября в 16:44
Если этот тренер говорит, что "сборная играла неплохо", то остается только пожалеть Уфу, что ей такого тренера назначают. Может Рахимов думает, что он один игру смотрел?
Big krendel
Big krendel
09 октября в 16:31
Что же хорошего, если проиграли по всем статьям?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100