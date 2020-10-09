Рахимов — о поражении: «Сборная России выглядела неплохо»

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» в эфире «Все на Футбол!» прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче с командой Швеции (1:2).

Всегда играть на одном и том же уровне невозможно. Сборная России выглядела неплохо. Впервые мы увидели такое сочетание центральных защитников. Тренерскому штабу надо дать было возможность отдохнуть лидерам и позволить себя проявить другим футболистам. Никого не стал бы выделять, так как никто не обошелся без ошибок. Не исключаю, что это было из-за отсутствия сыгранности.