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Первый тренер Соболева: «К Саше пока нет доверия в сборной, как к Дзюбе»

09 октября 2020, 14:42
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 2Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, поделился впечатлениями от дебюта футболиста за сборную России в матче со Швецией (1:2).

Первый матч — первый гол. Здорово. Но было бы лучше, если бы выиграли. Когда команда побеждает, настроение всегда лучше. Чтобы играть в сборной, нужно, чтобы тебе доверяли. Когда играет Дзюба, ему доверяют, его ищут. У Саши этого пока нет, но он вышел — забил гол. Сейчас будет лучше. До этого были игры, когда Дзюба еле ноги таскал в конце, но Черчесов его не менял. Сейчас ситуация другая. Теперь тренер понял, что Соболев тоже может создавать и забивать.

Упрёки в адрес Соболева из-за пристрастия к «ныркам»? Может, иногда это есть, но чтобы специально падать — такого у него нет. К тому же, возможно, он ещё не до конца окреп, центр тяжести немного не там, поэтому такое бывает.

Ранее и сам Соболев высказался о прошедшем матче.

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Все комментарии
Владимир Немченков
Владимир Немченков
09 октября в 17:02
Да,вся страна знает в Спартаке специально нырки в штрафной тренируют....почему то в Крыльях в этом замечен не был....
ALEX26659
ALEX26659
09 октября в 15:52
    makkie
    makkie
    09 октября в 15:40, ред.
    Год-другой и Дзюба уйдет с пьедестала.
    Он это прекрасно понимает, поэтому уже сейчас огрызается на Семака и Соболева. Один не устраивает его как тренер, второй - как конкурент.

    Но Соболеву еще много работать над собой, чтобы выйти на новый, более качественный уровень!
    Cat01
    Cat01
    09 октября в 15:12
    Придёт его время и все будет хорошо
    Legend 6
    Legend 6
    09 октября в 15:05
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      09 октября в 14:58, ред.
      На счет доверия рановато рассуждать. Дзюбе Черчесов тоже не сразу оказал высокое доверие. Ведь перед ЧМ мира даже не на все сборы вызывался. Ну и главное - это то , что Дзюба должен быть "благодарен" Смолову. Ведь бездарная игра Федора в первом матче ЧМ вынудила Черчесова его поменять на Дзюбу , вот тут то Артем и ухватил удачу за хвост, став основным нападающим в сборной. А вот заиграй Федя на приличном уровне и неизвестно , как бы дальше у Дзюбы сложилось. А так парень просто отлично использовал предоставившийся шанс, ну и обстоятельства помогли. Так , что Александру надо доказывать свою состоятельность в каждом матче и может в будущем станет хорошей заменой Дзюбе. Но и помнить надо , что есть еще Комличенко.
      Всем здоровья.
      ДАША Д
      ДАША Д
      09 октября в 14:50, ред.
      Пора бы уже Дзюбу спихнуть с пъедестала.
      VAN ARM
      VAN ARM
      09 октября в 14:47
      не стоит равняться на дерево))))
      Caniggia
      Caniggia
      09 октября в 14:44
      Доверие партнёров по команде и тренера приходит со временем.
      Loko57
      Loko57
      09 октября в 14:44
      А зря.
      drug01
      drug01
      09 октября в 14:44
      Все будет хорошо
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