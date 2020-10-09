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Юрист: «На данный момент Ле Таллек не имеет права играть за сборную России»

09 октября 2020, 14:14

Спортивный юрист Сергей Шаронов рассказал, может ли французский футболист Дамьен Ле Таллек, получивший российское гражданство, выступать за сборную России.

Ле Таллек выступал за юношеские сборные Франции. Гражданства РФ к тому моменту не имел. Но выступал до 21 года. Поэтому, чтобы Ле Таллеку выступать за сборную России, надо было либо родиться в РФ, либо чтобы в РФ родились его родители, бабушка, или дедушка.

Есть еще один способ — Ле Таллеку нужно было прожить в России 5 лет. На данный момент он юридически не имеет права играть за сборную России.

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shlomo
shlomo
09 октября в 14:19
Посмотрим, как играть будет..о сборной пока рано говорить..
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