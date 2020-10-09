Юрист: «На данный момент Ле Таллек не имеет права играть за сборную России»

Спортивный юрист Сергей Шаронов рассказал, может ли французский футболист , получивший российское гражданство, выступать за сборную России.

Ле Таллек выступал за юношеские сборные Франции. Гражданства РФ к тому моменту не имел. Но выступал до 21 года. Поэтому, чтобы Ле Таллеку выступать за сборную России, надо было либо родиться в РФ , либо чтобы в РФ родились его родители, бабушка, или дедушка.

Есть еще один способ — Ле Таллеку нужно было прожить в России 5 лет. На данный момент он юридически не имеет права играть за сборную России.