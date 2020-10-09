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Деменко: «Видно, что Соболев старается закрепиться в национальной команде»

09 октября 2020, 15:21
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 2Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Бывший российский футболист Максим Деменко прокомментировал итоги товарищеского матча сборной России против команды Швеции (1:2).

Соболев? Он молодец. Видно, что Александр старается закрепиться в национальной команде. Конечно, он немного уступает Артему Дзюбе по некоторым критериям. Но самое главное для Соболева в этой ситуации — проявлять себя, доказывать. Да, он — это обойма сборной. Тем не менее, как бы Александр ни обижался, но я считаю, что Дзюба сейчас намного сильнее на этой позиции.

Джанаев? Понятно, почему его вызвали — Сослан показывал достаточно хорошую тигру в чемпионате России. Что касается матча со Швецией, считаю, что его игра была неудачной. В первом голе он ошибся, однозначно. Думаю, что Джанаев и сам недоволен. Первый гол — неосмотрительный выход, во втором пропущенном мяче его винить нельзя. Все-таки, рикошет, а он сам двигался в направлении мяча. Несчастный случай. Если говорить о его игре в целом, то можно было бы поставить ему четыре по пятибалльной системе, если бы не поражение. В остальном же он играл уверенно, не было каких-то проблем.

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
10 октября в 05:37
Соболев должен быть первым номером. ....а не шлюба.Поздравляю его первым голом...а шлюба забивал первый гол Лихтенштейну.
avici_liverpool
avici_liverpool
09 октября в 15:42
они стараются ровно до того момента, пока не выпросят себе аппетитный контракт в клубе. потом начинаются тусовки, камеди клабы, сауны со всякими ш*арами
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 октября в 15:30
Вчера он старался упасть красиво и не чего себе при этом не сломать! 🤣🤣🤣🤣.
VAN ARM
VAN ARM
09 октября в 15:24
пусть сильно старается))
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