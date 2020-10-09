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Уткин: «Сёмин прекрасен. Тренер просто слабый»

09 октября 2020, 16:10

Известный журналист и блогер Василий Уткин ответил на вопрос подписчика касательно своего отношения к экс-главному тренеру «Локомотива» Юрию Сёмину.

– Василий, вы же на самом деле любите Сёмина! Просто прикидываетесь?

– Я постоянно это говорю. Сейчас чуть реже, человек уже на пенсии, поводов мало. А вообще – тысячу раз в этом признавался.

Он прекрасен! Тренер просто слабый.

Также недавно Уткин оценил шансы ЦСКА на выход из группы Лиги Европы.

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Зидан 1972
Зидан 1972
09 октября в 23:14
Он прекрасный, а ты урод!
Ruslik1982
Ruslik1982
09 октября в 21:28
слабый стул под Уткиным, а Семин почти в 75 лет ЧР выигрывает
pomor45
pomor45
09 октября в 21:10
Одни делают, как умеют, а те кто ничего не делает и не умеет, учат других или судят тех, кто делает.
Антон Халилов
Антон Халилов
09 октября в 20:16
Уткин 😂🤣
Антон Халилов
Антон Халилов
09 октября в 20:15
Уткин вроде сильный как комментатор,но но нет как эксперрт!скюитесь вы уткин бл@@
ЮЗИК
ЮЗИК
09 октября в 18:30
Сказал чтобы никого не обидеть
STVA 1
STVA 1
09 октября в 18:10
Это он пошутил надеюсь)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 октября в 17:31
Как тренер он может и хорошь,как человек так по мне,не очень!
lexatver
lexatver
09 октября в 17:27
Жиробасина рассуждающая о спорте вот это слабо)
VAN ARM
VAN ARM
09 октября в 17:15
блогер вася)))) жаль на матч тв не берут)))))))))))))))))
Artemon9
Artemon9
09 октября в 16:41
Уткин просто сошёл с ума. Нужно перестать воспринимать всерьёз его слова
За адекватность
За адекватность
09 октября в 16:34
С "Локо" выиграл 3 ЧР, 6 КР, выводил команду в полуфинал ЕК. С "Динамо Киев" выиграл ЧУ, выводил клуб в полуфинал ЕК. "Тренеришка" одним словом, таких пруд пруди.
Паровозов
Паровозов
09 октября в 16:23
Всё покоя не даёт Палыч никчёмному комментатору.
RamonCSKA
RamonCSKA
09 октября в 16:22, ред.
ну по такой логике сильных тренеров то и нет
а Палыч показывает результат
опыт с Динамо Москва только неудачный
а если сравнивать с Фергюсоном то может и слабый
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
09 октября в 16:20
Безусловно, Сёмин- не самый сильный тренер. Не знаю его как человека, но тренер, он слабый. Вася прав. Как вспомню его работу в московском Динамо в 2006, так вздрогну....
beefs
beefs
09 октября в 16:18
какой есть, других нет...
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