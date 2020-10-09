Уткин: «Сёмин прекрасен. Тренер просто слабый»

Известный журналист и блогер Василий Уткин ответил на вопрос подписчика касательно своего отношения к экс-главному тренеру «Локомотива» .

– Василий, вы же на самом деле любите Сёмина! Просто прикидываетесь?

– Я постоянно это говорю. Сейчас чуть реже, человек уже на пенсии, поводов мало. А вообще – тысячу раз в этом признавался.

Он прекрасен! Тренер просто слабый.