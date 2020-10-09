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Мостовой — о суде над «Спартаком»: «Это чересчур. Кажется несправедливым»

09 октября 2020, 13:45

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем суде над московским клубом.

Думаю, что «Спартак» отделается штрафом, это самое разумное. Не секрет, что все часто разговаривали на эту тему, даже я смотря игры говорил, что все подозрительно. Было видно, что зрителей гораздо больше, чем должно быть. Попадают очень просто — пускают и продают билеты. Теми же деньгами просто и нужно наказать. Приостановление деятельности — слишком жёстко.

Всё это кажется несправедливым, но на другие клубы тоже обращают внимание. Но мы всегда все зацикливаемся на «Спартаке». Что в прошлом году, когда говорили, что их душили. Потом, когда стали результаты нормальные, все подзабыли, что их душили. Многое зависит от обстановки. Если сейчас будет ещё повод, то на следующий стадион придут люди, которые отсчитывают людей. Повторюсь, я отсматривал матчи и иногда казалось, что тысяч по 30 сидит на трибунах, а на «Сочи» вообще ходят больше, чем до пандемии. Не кажется, что агрессивно что-то делается в сторону «Спартака».

Что касается суда, то да, это чересчур. Но надо же с чего-то начинать. Значит в следующий раз будет «Зенит» или кто-то другой. Может, кто-то влиятельный захотел первый раз отыграться на «Спартаке», личная какая-то неприязнь как вариант. Но люди от «Спартака» пойдут смотреть дальше, я бы так же сделал.

У нас 20 лет назад слова суд никто не слышал, а теперь чуть что так сразу суд. Люди выходя из дома уже трясутся.

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n272nm
n272nm
10 октября в 00:39, ред.
Опять заговор против Спартака, опять их кто-то душит. Как же эти размазанные сопли надоели. Есть закон, его нужно соблюдать. Если закон нарушают, будет наказание. Ну, оштрафуют Спартак и поделом. В следующий раз не будут нарушать. Проблем-то. Зенит в свое время очков лишали за нарушение. Никто про заговор не визжал. У нас в России есть ровно одна команда, против которой существует постоянный заговор, бугага. При этом не понятно, как это команда, умудрилась избежать наказания, к примеру за массовое употребление бромантана. Допинг жрали все, кроме негров. Об этом сами игроки говорили в интервью. Спартаку вместо снятия с чемпионата и отправки в КФК дали смешной штраф и дисквалифицировали Егора Титова. Причем если бы Егор не засветился на уровне сборной, ему ничего бы не было. Хотя о чем это я. Это же происки врагов и пример того, как душат Спартак :))))
leopit
leopit
09 октября в 20:32
Вор должен сидеть в тюрьме!!!
cska1948
cska1948
09 октября в 19:18
"...Но мы всегда все зацикливаемся на «Спартаке»..."
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Вам же нравиться считать себя "народной", а народная любовь РАЗНОЙ бывает! Вот и терпите!
Союзник противников
Союзник противников
09 октября в 18:18
А как же "Dura lex, sed lex"? Или "Спартак" вне этого правила?
морозз
морозз
09 октября в 16:27
Миллер баню трёх этажную строит...а тут Спартак под ноги подвернулся! Бомжовский РФС и КДК взял под козырёк и выполнил приказ главного кормчего нашего футбола! Бомжи угробили наш футбол под корень!
VAN ARM
VAN ARM
09 октября в 14:45
а звучит то как громко)))))))))))))))))))))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ LOKis09 (раскрыть)
09 октября в 14:37
Ну, эти найдут повод чтобы поживиться, хотя там все повязано, все переплетается, да и кушать сладко им там всем хочется.
LOKis09
LOKis09 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
09 октября в 14:30
После суда КДК денег не получит - эта мзда пойдёт в госбюджет.
А КДК и без всяких судов стрижет с клубов бабло по разным надуманным поводам.)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ген Геныч (раскрыть)
09 октября в 14:25
Ну парами - это не так страшно. Нет смысла членов одной семьи разделять или близких друзей. А вот между парами должна быть дистанция . Посмотри фрагменты Баварии с Хоффенхаймом , там и пары попадаются, но они от остальных сидели на положенном расстоянии, и так был заполнен весь стадион. А у нас полная вакханалия, иначе это не назвать.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Leha-ha50 (раскрыть)
09 октября в 14:18
Конечно же это так и есть!!!!!!!!Это ни только в футболе!!!!!!!!!!!Вчера была Евролига ЦСКА-Маккаби и там зрителей тоже было полно и ни о какой дистанции речи не шло ,все сидели так скажем -парами!!!!!!!!!!!!!Тут штрафовать надо все клубы тогда!!!!!!!!!
Faustello
Faustello
09 октября в 14:13
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    09 октября в 14:11
    В КДК не глупые люди сидят. Они там умные и хитрые. Ну чего можно взять с Уфы, Ротора, Химок??? Ничего. А для Спартака пол миллиончика - пустяк, вот эти КДКэшники и стараются. Набросились всей стаей на Федуна, хотя нарушения есть на всех стадионах , даже по трансляции это очень даже хорошо отслеживается. Так , что если уж браться за борьбу с нарушениями, то надо всех "причесывать", а не выборочно.
    Всем здоровья.
    Армейская душа
    Армейская душа
    09 октября в 14:06
    - Сжечь ведьму!
    - Но она красивая...
    - Ладно. Но потом - сжечь!
    avici_liverpool
    avici_liverpool
    09 октября в 13:58
    в Москве когда-нибудь будет по-человечески ? или эта привычка обмануть, надурить, украсть уже въелась настолько, что .......
    ДСА
    ДСА
    09 октября в 13:48
    В РФС лишь бы наказать, неважно за что.
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