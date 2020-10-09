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Лэмпард одобрил переход Мозеса в «Спартак»

09 октября 2020, 22:09

Продолжают появляться новые слухи вокруг возможного перехода хавбека «Челси» Виктора Мозеса в «Спартак».

Сообщается, что рулевой лондонцев Фрэнк Лэмпард одобрил уход футболиста, поскольку это поможет клубу разгрузить зарплатную ведомость. Отмечается, что на Мозеса претендовал «Интер», но не смог договориться о сделке.

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Все комментарии
VIC2
VIC2 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
10 октября в 09:01
    cska vperiod
    cska vperiod
    10 октября в 06:20
    Негр умно поступил, он возьмёт пример у кокоши и будут на пару доить федуна.
    Squadra Adzurra
    Squadra Adzurra
    10 октября в 06:06
    Сомнительный вариант
    Байкал-38
    Байкал-38
    10 октября в 05:24
    В Челси все счастливы!!!
    Спартак поздравлять?
    Zak11
    Zak11
    10 октября в 04:15
    Витя Мозес
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    10 октября в 02:30
    Зачем столько шагов сразу назад делает Мозес???
    Footbolista
    Footbolista
    10 октября в 00:32
    Главное, чтобы Абрамович одобрил...
    Big krendel
    Big krendel
    09 октября в 23:45
      протон1
      протон1
      09 октября в 23:08
        mihaluch
        mihaluch
        09 октября в 23:05
          Анд-м
          Анд-м
          09 октября в 22:52
          Спартак бери хоть чёрта лысого ,достал уже))
          Дмитрий Климович 3
          Дмитрий Климович 3
          09 октября в 22:42
          Опять будут мусолить эту тему 2 месяца!
          Бубнин
          Бубнин
          09 октября в 22:32
          Фрэнк порылся в интернете, вспомнил, кто такой Мозес, узнал про "Спартак" и одобрил переход.
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse
          09 октября в 22:30, ред.
          Наши поздравления Фрэнку !!!!!!!!!

          Charlie Scene
          Charlie Scene
          09 октября в 22:29
          У Мозеса не так много вариантов , Спартак либо берег турецкий ИМХО
          RIR68
          RIR68
          09 октября в 22:23
          это поможет клубу разгрузить зарплатную ведомость
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          Зарема уже не борется за семейный бюджет, или просто уже протестировала Витю?
          Q-J-G
          Q-J-G
          09 октября в 22:15
          Если тренер одобряет, а Мозес желает...
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