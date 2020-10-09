Лэмпард одобрил переход Мозеса в «Спартак»

Продолжают появляться новые слухи вокруг возможного перехода хавбека «Челси» Виктора Мозеса в «Спартак».
Сообщается, что рулевой лондонцев Фрэнк Лэмпард одобрил уход футболиста, поскольку это поможет клубу разгрузить зарплатную ведомость. Отмечается, что на Мозеса претендовал «Интер», но не смог договориться о сделке.
Это так заметно...
Это так заметно...
Спартак поздравлять?
Спартак поздравлять?
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Зарема уже не борется за семейный бюджет, или просто уже протестировала Витю?
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Зарема уже не борется за семейный бюджет, или просто уже протестировала Витю?