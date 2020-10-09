«Спартак» интересуется сенегальским защитником

«Спартак» продолжает поиски нового правого защитника.
Москвичи заинтересовались игроком «Болоньи» Ибрахима Мбайе. Впрочем, руководство итальянского клуба не планирует продавать 25-летнего сенегальца. Контракт игрока рассчитан до лета 2023 года.
«Спартак» продолжает поиски нового правого защитника.
Москвичи заинтересовались игроком «Болоньи» Ибрахима Мбайе. Впрочем, руководство итальянского клуба не планирует продавать 25-летнего сенегальца. Контракт игрока рассчитан до лета 2023 года.
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