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«Спартак» интересуется сенегальским защитником

09 октября 2020, 21:44

«Спартак» продолжает поиски нового правого защитника.

Москвичи заинтересовались игроком «Болоньи» Ибрахима Мбайе. Впрочем, руководство итальянского клуба не планирует продавать 25-летнего сенегальца. Контракт игрока рассчитан до лета 2023 года.

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galem72
galem72
10 октября в 09:46
Вот уж точно этот днищавый ноунейм не нужен.
cska vperiod
cska vperiod
10 октября в 06:18
А федун всё орудует в Африке.
Eirek
Eirek
10 октября в 01:10, ред.
Новость на уровне - Торпедо интересуется Месси, но у него контракт до лета 21-го года и Барселона не планирует его продавать.

Можно по 100 штук в день таких новостей выпускать.
ошалевший
ошалевший ответ Big krendel (раскрыть)
09 октября в 23:29
    RIR68
    RIR68 ответ Faustello (раскрыть)
    09 октября в 22:41
    купят двоих. Мозес будет выступать по паспорту Ибрагима. Один 66, никто не разлечит)))
    Big krendel
    Big krendel
    09 октября в 22:30
      Charlie Scene
      Charlie Scene
      09 октября в 22:21
      Не отпустят , тем более после закрытия ТО.
      Faustello
      Faustello
      09 октября в 21:51
      Я уже запутался, они Мозеса берут или нет???
      VAN ARM
      VAN ARM
      09 октября в 21:50
      новый принцип построения команды))) соберём весь хлам по миру))))))))))
      beefs
      beefs
      09 октября в 21:45
      а у Спартака своя школа есть?
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