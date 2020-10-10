«Динамо» привлекло к тренировкам трёх футболистов из второй команды

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10 октября 2020, 15:46

Московское «Динамо» привлекло к тренировкам с основной командой трёх футболистов из «Динамо-2», сообщает пресс-служба клуба.

«Тренируемся в Новогорске. С основой сегодня три футболиста „Динамо-2“: Станислав Лацевич, Константин Тюкавин и Дмитрий Владимиров», — говорится в сообщении «Динамо» в клубном твиттере.

Тренируемся в Новогорске 💪

С основой сегодня три футболиста @FCDM2_official: Станислав Лацевич, Константин Тюкавин и Дмитрий Владимиров. pic.twitter.com/pHrjv0ohlm — ФК «Динамо» Москва (@dynamofc) October 10, 2020