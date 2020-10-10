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«Динамо» привлекло к тренировкам трёх футболистов из второй команды

10 октября 2020, 15:46

Московское «Динамо» привлекло к тренировкам с основной командой трёх футболистов из «Динамо-2», сообщает пресс-служба клуба.

«Тренируемся в Новогорске. С основой сегодня три футболиста „Динамо-2“: Станислав Лацевич, Константин Тюкавин и Дмитрий Владимиров», — говорится в сообщении «Динамо» в клубном твиттере.

Ранее появилась информация, что «Динамо» заинтересовалось воспитанником ПСЖ.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
10 октября в 18:36
Лацевича давно пора пробовать в основе, его ровесники Шиманьски и Грулёв больше трёх десятков игр за Динамо сыграли и причём весьма продуктивно.
КЭТиК
КЭТиК
10 октября в 17:31
Напрягают первый состав.
VAN ARM
VAN ARM
10 октября в 17:21
результат нужен быстро но его не будет))
Leha-ha50
Leha-ha50
10 октября в 17:00
Лишь бы опять пацаны в Спартак не сбежали.
Big krendel
Big krendel
10 октября в 15:49
Молодежь подтягивают? Или Ковид?
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