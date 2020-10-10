«Спартак» и «Динамо» интересуются правым защитником «Спортинга»

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10 октября 2020, 20:18

Защитник «Спортинга» может продолжить карьеру в РПЛ .

Как сообщается, к футболисту проявляют интерес «Динамо» и «Спартак». Клубы уже контактировали с агентом игрока, а в ближайшее время намерены сделать официальные предложения по трансферу македонца.

Отмечается, что «Спортинг» будет готов отпустить своего защитника за сумму от 2,5 до 3 млн евро.

В минувшем сезоне чемпионата Португалии Ристовски провёл 21 матч, отметившись тремя результативными передачами.

Напомним, что ранее «Спартак» контактировал с полузащитником «Челси» Виктором Мозесом.