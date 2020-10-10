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«Спартак» и «Динамо» интересуются правым защитником «Спортинга»

10 октября 2020, 20:18

Защитник «Спортинга» Стефан Ристовски может продолжить карьеру в РПЛ.

Как сообщается, к футболисту проявляют интерес «Динамо» и «Спартак». Клубы уже контактировали с агентом игрока, а в ближайшее время намерены сделать официальные предложения по трансферу македонца.

Отмечается, что «Спортинг» будет готов отпустить своего защитника за сумму от 2,5 до 3 млн евро.

В минувшем сезоне чемпионата Португалии Ристовски провёл 21 матч, отметившись тремя результативными передачами.

Напомним, что ранее «Спартак» контактировал с полузащитником «Челси» Виктором Мозесом.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ beloff (раскрыть)
11 октября в 00:48
...опечатка...
beloff
beloff ответ Jeck Denielse (раскрыть)
11 октября в 00:48
про спАртинг ты точен
Jeck Denielse
Jeck Denielse
11 октября в 00:37, ред.
Был в Спортинге один хороший игрок.....
Уехал...
В Питер...

....теперь он очень хороший игрок...
95-shishani-95
95-shishani-95
11 октября в 00:34
Зачем ему этот непонятный РПЛ? А Динамо тем более!
berda2003
berda2003
10 октября в 23:04
спартак раздухарился - дырки в защите штопает...
Беспределов
Беспределов
10 октября в 22:01
Перейдет в Спартак
Gahi
Gahi
10 октября в 21:45
Двадцативосьмилетний Стефан Ристовски имеет большой опыт выступления за итальянские клубы такие как Кортоне, Фрозиноне, Латина, Бари, Парма. Для защитника это хороший опыт который помогает и закаляет бойцовские качество, которые так необходимы для защитника. В 2016 году Стефан перешёл в хорватский клуб Риека с которой выиграл чемпионат и кубок. С Лиссобонском клубом Спортинг он дважды выиграл кубок лиги в 2018 и 2019 году. Игрок Национальной сборной Северной Македонии. По оценки transfermarkt его стоимость 3,5 млн евро. Так что предложенная цена на игрока вполне приемлемое. Думается что такой игрок вполне может усилит защитные линии команды как Спартака так и Динамо. Выбор как говорится за клубами. Удачи
cska vperiod
cska vperiod
10 октября в 21:33
Фрицы пусть подауются между собой.
Big krendel
Big krendel
10 октября в 21:33
Спартак разошелся на рынке сбитых летчиков за счет средств от народной нефти.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 октября в 21:10
В Спартаке Мозес за защитника не считается...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 октября в 20:43
Чота не знаю такого!
Faustello
Faustello ответ beefs (раскрыть)
10 октября в 20:39
Не похожий на тебя
Не похожий на меня
Просто парень чернокожий
))))
Faustello
Faustello
10 октября в 20:37
Может просто перечислить те 5-10 футболистов, которыми Спартак не интересуется???
dalex83
dalex83
10 октября в 20:29
Надо брать и Мозеса
Брулин
Брулин
10 октября в 20:26
Неплохой крепкий бегунок с забегаемыми на фланг. Вполне себе можно попробовать направо
beefs
beefs
10 октября в 20:22
незнакомый парень, но если очень нужен надо брать...
Q-J-G
Q-J-G
10 октября в 20:22
Интерес вполне обоснован... Цена приемлема...
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