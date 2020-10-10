«Спартак» и «Динамо» интересуются правым защитником «Спортинга»

Защитник «Спортинга» Стефан Ристовски может продолжить карьеру в РПЛ.
Как сообщается, к футболисту проявляют интерес «Динамо» и «Спартак». Клубы уже контактировали с агентом игрока, а в ближайшее время намерены сделать официальные предложения по трансферу македонца.
Отмечается, что «Спортинг» будет готов отпустить своего защитника за сумму от 2,5 до 3 млн евро.
В минувшем сезоне чемпионата Португалии Ристовски провёл 21 матч, отметившись тремя результативными передачами.
Напомним, что ранее «Спартак» контактировал с полузащитником «Челси» Виктором Мозесом.