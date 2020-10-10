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Ривалдо: «„Барселоне“ нужно было подписать нападающего»

10 октября 2020, 21:02

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо считает, что каталонскому клубу следовало подписать форварда в летнее трансферное окно.

«Барселоне» следовало приложить больше усилий, чтобы подписать нового нападающего, который смог бы заменить Суареса, тем более что они позволили уйти игроку, который всё ещё находится в форме.

Я уверен, что во многих играх Ла Лиги «Барселона» будет превосходить своих противников. Но им будет очень не хватать Суареса в Лиге чемпионов или в этих сложных матчах с «Реалом», «Атлетико» и «Севильей». Но теперь уже поздно жаловаться, потому что трансферное окно закрыто.

Ранее Ривалдо заявил, что Суарес идеально впишется в игру мадридского «Атлетико».

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Все комментарии
рус фан
рус фан
11 октября в 02:46, ред.
А как же Бретуэйт он взял 9-ку Суареса и теперь заиграет на таком же уровне в свои 29 лет, смех да и только.
youtomee
youtomee
11 октября в 01:55
"они позволили уйти игроку, который всё ещё находится в форме" - они не позволили ему а сами сказали, чтобы он шел.....к горизонту
95-shishani-95
95-shishani-95
11 октября в 00:50
Барса оооочень сильно тупит.
Почему не отпустили Месси, когда можно было такие огромные деньги получить за него и плюс разгрузить зарплатную ведомость???
Месси уже не нужен Барсе, в игровом плане, по крайней мере! Но может щас и нужен будет, потому что упустили Суареса!
Брулин
Брулин
10 октября в 22:28
Бартомеу, конечно, оставляет после себя руины. Коутиньо, Дембеле - просто катастрофа. 223 ляма от трансфера Неймара просто ушли в воздух, так еще вдобавок огромные зарплаты.
КЭТиК
КЭТиК
10 октября в 21:58
И так сойдёт.
Leha-ha50
Leha-ha50
10 октября в 21:41
Отпустить отпустили, а замену не нашли. Может Суарес и сдал немного , но уж точно был бы полезнее Гризмана.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
10 октября в 21:32
уход суареса самое глупое действие барсы
Q-J-G
Q-J-G
10 октября в 21:28, ред.
Что надо, должен знать гл.тренер, знает ли он...Вскоре узнаем, когда увидим результаты команды. Пока, после 3х туров, сложно "судить"...
VAN ARM
VAN ARM
10 октября в 21:03
и никак иначе))
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