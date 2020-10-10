Ривалдо: «„Барселоне“ нужно было подписать нападающего»

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо считает, что каталонскому клубу следовало подписать форварда в летнее трансферное окно.

«Барселоне» следовало приложить больше усилий, чтобы подписать нового нападающего, который смог бы заменить Суареса, тем более что они позволили уйти игроку, который всё ещё находится в форме.

Я уверен, что во многих играх Ла Лиги «Барселона» будет превосходить своих противников. Но им будет очень не хватать Суареса в Лиге чемпионов или в этих сложных матчах с «Реалом», «Атлетико» и «Севильей». Но теперь уже поздно жаловаться, потому что трансферное окно закрыто.