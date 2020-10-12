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Черчесов: «Доминировать 90 минут против Турции не удастся»

12 октября 2020, 00:29
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 1Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о матче 3-го тура Лиги Наций против сборной Турции (1:1).

Думаю, что игра понравилась всем, кто смотрел. Мы настраивались на победу, но надо быть объективными. Результат закономерен, поделили очки.

Что касается поддержки, нам есть с чем сравнить, прошлый матч на «ВТБ Арене» с Сербией был пустой. Тогда и сейчас — небо и земля, а было всего семь тысяч. Абсолютно другая атмосфера. Всем спасибо за поддержку, футбол сразу приобретает другой вид.

На таком уровне с командой Турции, которая имеет хороших игроков, 90 минут доминировать не удастся, немцам не удалось. Нам бы хотелось, но в перерыве мой коллега сделал замены, которые усилили их игру, поэтому и не удалось поддержать темп первого тайма.

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Все комментарии
протон1
протон1
12 октября в 21:22
я считаю что зп не соотвествует играм . милионы получают и играть не знают как. забывают куда бегать нужно . пешком прошлись сели на лавку и там получаюит. нужно давать такие зарплаты . как учителям в школе . и стимулировать в каждой игре забил вот тебе 100 косарей за гол. иначе ни как. не хотят играть. и тем более не играют при пустых трибунах.
протон1
протон1
12 октября в 21:19
Женя в сборной игроки получают не меньше чем в клубах. за игру могут за победу дать примиальных что мама не горюй.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ протон1 (раскрыть)
12 октября в 20:59
    протон1
    протон1 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
    12 октября в 20:32
    а в сборной что они большие зп не получают? давай полазим в карманы их в сборной. ты в ужас приедешь еси узнаешь сколько получают. ни меньше чем в клубах))))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    12 октября в 12:42
    А доминировать и не обязательно....
    Вон венгры...просто набрали с ними 3 очка...
    За доминирование цифры на табло не рисуют....
    galem72
    galem72
    12 октября в 12:23
    Этому лысому приспособленцу с его компашкой привилегированных только с Андоррами доминировать.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    12 октября в 08:03
    С такими игроками , как Черышев,Кузяев которые не играли в этом сезоне, Дзюба распасовщик...)) , а он нападающий и не выполняет своих функций, Кудряшев и Жирков не плохо , но их хватает на один тайм. А Фомин и Мостовой??? Где они вчера играли??? Да и Газинский далек от своей лучшей формы. И вот с этим составом Саламыч хотел ДОМИНИРОВАТЬ ??????
    Рефери
    Рефери ответ 112910415 (раскрыть)
    12 октября в 07:57
    спасибо, поправили
    VAN ARM
    VAN ARM
    12 октября в 07:55
    пора бы от дзюбы отказаться)))
    mihaluch
    mihaluch
    12 октября в 06:56
    Ничья справедливый итог матча.
    112910415
    112910415
    12 октября в 05:32
    игра должна была понравиться ?!
    112910415
    112910415
    12 октября в 05:31
    но надоело быть объективными.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1209238/cherchesov-stanislav
    cska vperiod
    cska vperiod
    12 октября в 05:23
    Надо побеждать а не доминировать.
    sv_1969
    sv_1969
    12 октября в 05:07
    Не срослось. Хорошо хоть ничья
    мангo
    мангo
    12 октября в 02:54
    отскочил чабан
    Анпилкин
    Анпилкин
    12 октября в 02:54
    Нужно моменты реализовывать, а не доминировать.
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ протон1 (раскрыть)
    12 октября в 01:41
    Не те зарплаты они преимущественно в клубах получают,а он тренер сборной....
    протон1
    протон1
    12 октября в 01:31
    твои игроки саламыч не те зарплаты получают) неделю им по 10 к дайте что бы заиграли)
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    12 октября в 01:01
    А никто и не заставляет доминировать всю игру . Достаточно было использовать хотя бы половину моментов и можно переходить на игру вторым номером.
    Gahi
    Gahi
    12 октября в 00:33
    Понятно, но нужно эффективно играть и использывать свои моменты.
    Q-J-G
    Q-J-G
    12 октября в 00:32
    Тот случай, когда лучше промолчать....
    Давайте думать
    Давайте думать
    12 октября в 00:32
    Думаю, что игра понравилась всем.... Думаю Стас боится на форумы футбольных сайтов зайти и посмотреть, что говорят о нем))
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