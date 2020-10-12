Черчесов: «Доминировать 90 минут против Турции не удастся»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о матче 3-го тура Лиги Наций против сборной Турции (1:1).
Думаю, что игра понравилась всем, кто смотрел. Мы настраивались на победу, но надо быть объективными. Результат закономерен, поделили очки.
Что касается поддержки, нам есть с чем сравнить, прошлый матч на «ВТБ Арене» с Сербией был пустой. Тогда и сейчас — небо и земля, а было всего семь тысяч. Абсолютно другая атмосфера. Всем спасибо за поддержку, футбол сразу приобретает другой вид.
На таком уровне с командой Турции, которая имеет хороших игроков, 90 минут доминировать не удастся, немцам не удалось. Нам бы хотелось, но в перерыве мой коллега сделал замены, которые усилили их игру, поэтому и не удалось поддержать темп первого тайма.
Вон венгры...просто набрали с ними 3 очка...
За доминирование цифры на табло не рисуют....
Вон венгры...просто набрали с ними 3 очка...
За доминирование цифры на табло не рисуют....
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1209238/cherchesov-stanislav
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1209238/cherchesov-stanislav