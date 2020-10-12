Россия сохранила первое место в группе: забили первыми, но турки перевернули игру

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12 октября 2020, 00:30

«Соккер.ру» резюмирует непростой матч для футболистов Черчесова – не хватило сил, чтобы удержать победу.

Положительные нюансы в игре сборной России

1. Высокий прессинг себя оправдал. Гюнеш подсказывал своей команде реагировать на смелые действия сборной России в отборе. До матча отмечали, что у Турции серьезные проблемы с реакцией на чужие вертикальные атаки, поскольку центральные хавбеки располагаются слишком высоко и широко, а от того же Чалханоглу не дождаться высокого прессинга. Поэтому у России в первом тайме сработали и проходы Зобнина, и фишка со сменой позиций Антона Миранчука и Дзюбы. Турки перед штрафной площадью смотрелись плохо.

2. До перерыва выручил левый фланг. Кузяев правильно сыграл инсайда. В отличие от Ионова, которого заперли строго на фланге – на позиции даже не вингера, а хавбека старой школы в схеме «4-2-3-1». Далеру же помогали Антон Миранчук и Жирков, удалось надавить на Челика до перерыва, который прилип к правому флангу, пока Кузяев смещался в штрафную площадь. Хорошо, что Гюнеш не смог наладить игру на флангах в защите, но плохо, что у Далера нет игровой практики – не хватило сил на целый матч, заменили.

3. Линия обороны выдержала давление. Давайте считать. Упустили соперника на стандарте – засчитано. А еще что у Турции было из реально опасных шансов? Удар выше ворот в концовке и два дальних выстрела Юндера. Не так уж и много шансов, если смотреть на них без эмоций. При этом оптимальная линия обороны может выглядеть вот так: Фернандес, Кутепов, Джикия, Караваев. Получается, ни одного из основных на правильных позициях не было, ведь Вячеслав играл справа.

4. Зобнину сегодня помог опыт справа. Роман стал лучше двигаться с мячом в атаке, получив практику на краю поля. Именно благодаря смелости хавбек смог протащить мяч и создать гол в первом тайме. В обороне же традиционная двужильность выручала Зобнина снова и снова. Оздоев выполнял в основном черновую работу и просел после перерыва – потому и вышел Газинский. Но главное, что Роман совершил тот самый проход.

5. Сыграв средне, создавали моменты. Достаточно гола Дзюбы после удара из выгодной позиции – получаете счет 2:1 и третью победу подряд. Достаточно правильного подхода Мостового к моменту – тот же счет на табло. По точным ударам Турция обошла сборную России, но из четыре метких попыток хозяев все были так или иначе опасными. Даже Кузяев мог забить первым еще до перерыва. Не было постоянного давления, но были моменты.

Моменты, над которыми нужно работать

1. Замены не усилили игру. Тут нужна поправка о тех, кто не мог выйти – и Головин, и Алексей Миранчук умеют изменить настроение в атаке. Но сегодня со скамейки появились на поле Черышев и Мостовой – оба выступили крайне неудачно. Черчесову нужно продумать другой план ведения игры в атаке, Соболев и Бакаев могли усилить команду заметнее, зря их оставили в запасе.

2. Было мало точных ударов. И были удары Юндера, что оживил игру Турции. Подходы у России нашлись, самые опасные перечислили выше, но по-прежнему не получается довести дело до стабильных ударов. Гол Антона Миранчука показал, насколько важно бить под прессингом, но подобных моментов было мало. За первый тайм попали в створ два раза, как и за второй, дома можно делать больше акцентов.

3. Проблема правого вингера. Ионов в клубе получает свободу от Карпина – может менять позицию, уходить ближе к центру поля, появляться в роли форварда. В сборной Алексей — основной, но прикован к определенным ролям. Сегодня выбрали не лучшую для футболиста – Ионов был слишком далеко от основных событий матча. Впрочем, Мостовой наиграл на обратную замену.

4. Остаются позиционные ошибки. Кудряшов не добежал за игроком, которого опекал, хотя один в один играл круто. Турки в целом недоработали в атаке, Россия не проиграла матч. Но каждый раз, когда надо было выбирать позицию, а не встречать соперников высоко – становилось тревожно. Против более сильных соперников выгрызть все один в один не получится. А позиционно вся линия защиты совершала ошибки.

5. Сборной сложно владеть мячом. Это проблема. Хотя визуально до перерыва казалось, что Россия все контролирует, на самом деле даже в первом тайме турки чаще работали с мячом. Просто хозяева до перерыва сыграли эффективнее и острее в атаке. Но надо уметь удерживать победный счет за счет комбинаций с мячом. Пока не получается, Турция играла первым номером после пропущенного мяча и финальные цифры – 41 против 59 % владения в их пользу.

Основные выводы после матча с Турцией

1. Фанаты помогли команде. Независимо от квоты фанатов, если на стадионе есть народ, что может устроить шумовую поддержку – это круто. Сборная России чувствовала темп трибун, проще вести в игре и контролировать мяч, когда есть живая реакция на каждую атаку. А позже и в защите народ помог удержать ничью.

2. Неплохо изучили соперника. Не путайте усталость с неготовностью к тактике оппонента. Помните, за что чаще всего персонально получал на орехи после матчей Черчесов до ЧМ -2018? Что не учитывал особенности соперников. А сейчас маятник давно в другой стороне. И высокий прессинг был, и проблемы Турции с флангами учли, и по центру давили. Только с одним не справились – не закрыли турецкие дальние удары. Впрочем, тут виновата физика.

3. Снова второй тайм хуже первого. Против Сербии и Венгрии получили инициативу, как и против Турции, а потом пошли ее тратить. И если против Венгрии счет был 0:3, поэтому соперник не смог отыграться, то сегодня одного мяча явно не хватало, чтобы расслабляться. Одержать третью подряд победу в Лиге Наций не сумели. Первое место в группе сохранили, но не наиграли на три очка – ничья является справедливым исходом матча России и Турции.

4. Функционально не были готовы. Черчесов не скрывал – пришлось выпускать на поле людей, что могли потянуть лишь отрезки матча. Кузяев, Ионов и Антон Миранчук скоро выдохлись. И Дзюба, если бы не его роль капитана, мог уйти с поля раньше – устал к минуте шестидесятой, а на 75-й не реализовал верный момент. Но это особенность сезона. Даже фавориты на клубном уровне, где сыгранность выше, будут время от времени чудить, попав в мясорубку матчей без отдыха, сборов и привычных пауз.

5. Потери сказались на качестве футбола. А могло быть иначе? Сборная России без целого ряда определяющих игроков – Джикия, Фернандес, Баринов и Головин не вышли на поле, не уступила сопернику, который от матча к матчу набирает, а не теряет. Турция не сыграла идеально, как и хозяева поля, но в этом поединке нет проигравшего. Хочется видеть лучший футбол? Тогда надо ждать, чтобы главный плеймейкер сборной в отборе к Евро появился на поле – Головин. Чтобы Алексей Миранчук вписался в игру сборной. Или чтобы Черышев набрал форму и вместе с Фернандесом провели по целому продуктивному матчу.

Сбавили предсказуемо, об ограниченности вариантов знали до старта – крупно повезло, что нет эпидемии, так бы впаяли техническое поражение. Поэтому 1:1 с разными таймами – приемлемый результат на фоне неважных действий после перерыва и серьезных кадровых потерь.