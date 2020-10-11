Заболотный процитировал Шварценеггера

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный в своём инстаграме процитировал известного актёра, бодибилдера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера.
Сила происходит не от побед. Силу порождает борьба. Когда проходишь через трудности и решаешь не сдаваться — это и есть сила.
Напомним, что в матче 10-го тура РПЛ против «Ростова» (4:2) Антон Заболотный отметился дублем.
-В ньютонах брат...
-В ньютонах брат...
-Да/нет
-Зе Болотный
-Меня прорвало
-Цитаты велких
-Зовите меня Том Круз
-Да/нет
-Зе Болотный
-Меня прорвало
-Цитаты велких
-Зовите меня Том Круз
- Ze will back!))))
- Ze will back!))))
не скоро ещё, конечно )
не скоро ещё, конечно )