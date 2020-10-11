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Заболотный процитировал Шварценеггера

11 октября 2020, 22:53

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный в своём инстаграме процитировал известного актёра, бодибилдера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера.

Сила происходит не от побед. Силу порождает борьба. Когда проходишь через трудности и решаешь не сдаваться — это и есть сила.

Напомним, что в матче 10-го тура РПЛ против «Ростова» (4:2) Антон Заболотный отметился дублем.

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Все комментарии
galem72
galem72
12 октября в 12:06
Один вопрос после этого: н***я?
металлург
металлург
12 октября в 10:25
Сто пудов чел подсказал ему который на плече изображён
Анпилкин
Анпилкин
12 октября в 08:08
Верно сказал
ABir
ABir
12 октября в 06:31
В правде сила и справедливости
ДАША Д
ДАША Д
12 октября в 05:33
Это он типа интеллектуал.
Давайте думать
Давайте думать
12 октября в 05:05
Пересы, Вудворды, вам философы футбольные нужны?))) Поделимся!!!
Zak11
Zak11
12 октября в 01:21
-В чем сила брат?
-В ньютонах брат...
Евгений Сербин
Евгений Сербин
12 октября в 01:12
После этих слов Антошка замолчал на три года до следующего гола.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 октября в 00:50
Сила — векторная физическая величина...
ermak6848
ermak6848
12 октября в 00:49
пошлий эпиграммы под Валентина Гафт-а
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
12 октября в 00:14
Возможные варианты ответа:
-Да/нет
-Зе Болотный
-Меня прорвало
-Цитаты велких
-Зовите меня Том Круз
Бамбихрюк
Бамбихрюк
11 октября в 23:50
Недавно посмотрел с ним какой то видос. Оказался не плохой человек, комичный даже) короче, думать это не его)
ЧиП
ЧиП
11 октября в 23:37
Ну после дубля можно и что-нибудь крякнуть🤨
Faustello
Faustello
11 октября в 23:36, ред.
А потом добавил:
- Ze will back!))))
112910415
112910415
11 октября в 23:27
быть ему президентом !
не скоро ещё, конечно )
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 октября в 23:16
А твоя сила похоже в татушках!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 октября в 23:15
Поменьше бы болтал Антоха...
Брулин
Брулин
11 октября в 22:58
Это мысль ему явно после игры с детьми из Ростова пришла...
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