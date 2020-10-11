Заболотный процитировал Шварценеггера

Нападающий «Сочи» в своём инстаграме процитировал известного актёра, бодибилдера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера.

Сила происходит не от побед. Силу порождает борьба. Когда проходишь через трудности и решаешь не сдаваться — это и есть сила.