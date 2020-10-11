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Тикнизян: «Хочу закрепиться в основе ЦСКА и стать лидером команды»

11 октября 2020, 20:39

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян заявил, что намерен стать одним из лидеров московского клуба. Хавбек получил свой первый вызов в молодёжную сборную России.

Хоть мне и 21 год, встречаются в жизни ситуации, когда надо принимать взрослые, ответственные решения. Даже если вспомнить, как я переезжал в Москву. Мне было 14 лет, я переезжал без родителей, абсолютно один. На тот момент я понимал, что всё зависит только от меня, за всё буду отвечать я. Наверное, это и дало свои плоды.

Когда выходишь из зоны комфорта, в таких условиях начинаешь быстрее воспринимать какие-то вещи, быстрее взрослеть.

Следующий шаг — закрепиться в своей основной команде, стать лидером — не побоюсь этого слова. Но для этого надо очень много работы проделать. А дальше уже идти на ступень выше.

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Все комментарии
viv
viv ответ Glodor (раскрыть)
11 октября в 23:32, ред.
А причем здесь Тикнизян и команда с пятого места РПЛ? Тикнизян игрок ЦСКА!
ЦСКА и в прошлом сезоне не на пятом месте завершил сезон и сейчас в тройке лидеров.
Это только твой Зенит опускался на пятое место три или четыре сезона назад.
Red blu
Red blu
11 октября в 23:28
Ну что удачи Наир, дерзай.
Glodor
Glodor
11 октября в 21:46
Пятая команда РПЛ не твой уровень.
протон1
протон1
11 октября в 21:42
армянин вроде. хорошо что в цска нет азербайджанца) иначе бы
cska vperiod
cska vperiod
11 октября в 21:34
Приветсвуется такое желание.
Big krendel
Big krendel
11 октября в 21:34
Неизвестная личность.)))))
RamonCSKA
RamonCSKA
11 октября в 21:29
главное чтобы агенты мозг парня не зас.. ли
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответ Faustello (раскрыть)
11 октября в 21:29
А молодняк в силу экспрессии и желании доказать свою состоятельность постоянно фолит, плюс (точнее "минус") недостаток опыта. Главное - у Тики, как и остальных молодых ребят в ЦСКА прогресс от матча к матчу налицо, и останавливаться они не собираются. И это радует!
112910415
112910415
11 октября в 21:10
всё хорошо сказал
но последняя фраза не была обязательной
drug01
drug01
11 октября в 21:09
Удачи работай больше
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
11 октября в 21:04
Хорошее желание, удачных игр Наир !
Glodor
Glodor
11 октября в 21:03
Чалов лидер, куда тебе ему до него.
VAN ARM
VAN ARM
11 октября в 21:01
успехов тебе на поле))
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
11 октября в 20:53
Ну и правильно , лучше в российской армии чем в Карабахской)
Leha-ha50
Leha-ha50
11 октября в 20:45
Для начала надо закрепиться в основной обойме, а о лидерстве рано рассуждать.
Faustello
Faustello
11 октября в 20:40
Молодец, только нарушай поменьше.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 октября в 20:40
Ты уже лидер!
офигенный
офигенный
11 октября в 20:40
это решает тренер
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