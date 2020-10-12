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Антон Миранчук: «Бывает, что мелкие моменты разрушают игру»

12 октября 2020, 00:18
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 1Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Полузащитник сборной России Антон Миранчук прокомментировал ничью в матче 3-го тура Лиги Наций против сборной Турции (1:1).

Считаю, что в первом тайме проблемы были только в реализации. Провели хороший тайм, были моменты. Немного не повезло, но это футбол. Надо работать, и всё будет нормально. Во втором тайме потеряли инициативу. Бывает, что мелкие моменты разрушают игру. Но у нас был момент, когда мы могли забить и переломить матч и вести в счете. Ничего страшного. Мы посмотрим, сделаем выводы и будем исправлять ошибки, чтобы такого больше не повторялось.

В моменте с голом Зобнин подхватил мяч, хорошо протащил его. Он давал на Дзюбу, а я подсказал Артему, что нахожусь один. Он грамотно пропустил, а мне оставалось попасть по воротам.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
12 октября в 06:40
Ничья - не самый худший вариант.
mihaluch
mihaluch
12 октября в 05:55
В общем всё хорошо что хорошо кончается.
112910415
112910415
12 октября в 05:29
бывает, что проваленный тайм всё портит
cska vperiod
cska vperiod
12 октября в 05:24
Дзюба деревянный а все пасуете на него.
Анпилкин
Анпилкин
12 октября в 01:53
Если ситуация не поменяется, то дальше ловить нечего
Давайте думать
Давайте думать
12 октября в 00:48
Пока Жирков, Ионов, Дзюба будут допускаться на второй тайм, так и будет продолжаться.
Мне вот интересно, находясь в выходной или праздничный день дома, игроки (все игроки с рус паспортом) делают пробежки, тягают железо или болдеют от неги лежа в пастели или по барам, клубам?
Leha-ha50
Leha-ha50
12 октября в 00:36
Первый тайм - за здравие , второй - за "упокой". И так уже в который раз. Прям как под копирку играют, хотя и игроки меняются , а содержание повторяется из матча в матч. Сегодня могли и выиграть , и проиграть. Очень два разных тайма. Понравился Антон , парень быстрее брата приспособился к игре в сборной. В первом тайме все достаточно неплохо сыграли. А во втором - практически провал. Прямо как напасть какая то??? Вся надежда теперь на возвращенцев после травм и больничного. С Венграми придется тоже нелегко, команда прибавила в последнее время. Посмотрим , что там приготовит наш тренерский штаб ??? Или опять два разных тайма ???
Всем здоровья.
Давайте думать
Давайте думать
12 октября в 00:28
Сколько можно повторять одно и тоже разным игрокам сборной или клубов России? Слабо сказать, что физуха у наших только на один тайм, технике нас не учили или не учились!!! А то будем учиться на ошибках, больше такого не повторим...бла бла.
Лично к Антону притензий нет!!!
протон1
протон1
12 октября в 00:20
лучше бы сейчас вам помолчать. проиграв туркам
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