Антон Миранчук: «Бывает, что мелкие моменты разрушают игру»

Полузащитник сборной России прокомментировал ничью в матче 3-го тура Лиги Наций против сборной Турции (1:1).

Считаю, что в первом тайме проблемы были только в реализации. Провели хороший тайм, были моменты. Немного не повезло, но это футбол. Надо работать, и всё будет нормально. Во втором тайме потеряли инициативу. Бывает, что мелкие моменты разрушают игру. Но у нас был момент, когда мы могли забить и переломить матч и вести в счете. Ничего страшного. Мы посмотрим, сделаем выводы и будем исправлять ошибки, чтобы такого больше не повторялось.

В моменте с голом Зобнин подхватил мяч, хорошо протащил его. Он давал на Дзюбу, а я подсказал Артему, что нахожусь один. Он грамотно пропустил, а мне оставалось попасть по воротам.