Тер Штеген может успеть восстановиться к Эль-Класико

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12 октября 2020, 17:50

Голкипер «Барселоны» продолжает восстановление после операции.

По информации Diario Sport, немецкий голкипер может успеть восстановиться к матчу с «Реалом», который состоится 24 октября. Футболист уже работает в привычном для себя режиме. Ранее врачи предполагали, что тер Штеген не сможет приступить к полноценным тренировкам до середины ноября, так как его колено постоянно опухало после нагрузок.

Окончательное решение касательно участия немца в Эль-Класико будет принято накануне матча.