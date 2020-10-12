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Тер Штеген может успеть восстановиться к Эль-Класико

12 октября 2020, 17:50
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал24.10.2020 в 17:00 Не начался

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген продолжает восстановление после операции.

По информации Diario Sport, немецкий голкипер может успеть восстановиться к матчу с «Реалом», который состоится 24 октября. Футболист уже работает в привычном для себя режиме. Ранее врачи предполагали, что тер Штеген не сможет приступить к полноценным тренировкам до середины ноября, так как его колено постоянно опухало после нагрузок.

Окончательное решение касательно участия немца в Эль-Класико будет принято накануне матча.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
13 октября в 06:07
Как будто без Штегена эль классико не состоится.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Знатно Обкаталонились (комментарий удален) (раскрыть)
12 октября в 21:50
Добрый вечер! Бартомеу как и Перес мне симпатичен.
VAN ARM
VAN ARM
12 октября в 20:50
а разве это так необходимо?)) он не настолько хорош)))
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Знатно Обкаталонились (комментарий удален) (раскрыть)
12 октября в 20:31
Так это не его вина, это Пике виноват.
Leha-ha50
Leha-ha50
12 октября в 19:50
Это хорошая новость.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
12 октября в 19:43
Пусть быстрей возвращается в строй!
ДАША Д
ДАША Д
12 октября в 19:39
Будет кому забивать.
ДСА
ДСА
12 октября в 18:15
Продавать надо, пока цена есть.
Gahi
Gahi
12 октября в 18:14
Это хорошая новость, всегда приятно смотреть на игру соперников, когда они выходят играть с основным составом. Удачи
Q-J-G
Q-J-G
12 октября в 17:52
Это было бы просто отлично, когда команды играют в таких матчах, в оптимальных составах!
beefs
beefs
12 октября в 17:51
что то очень быстро он восстановился...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 октября в 17:51
Было бы отлично...
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