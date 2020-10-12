Тер Штеген может успеть восстановиться к Эль-Класико

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген продолжает восстановление после операции.
По информации Diario Sport, немецкий голкипер может успеть восстановиться к матчу с «Реалом», который состоится 24 октября. Футболист уже работает в привычном для себя режиме. Ранее врачи предполагали, что тер Штеген не сможет приступить к полноценным тренировкам до середины ноября, так как его колено постоянно опухало после нагрузок.
Окончательное решение касательно участия немца в Эль-Класико будет принято накануне матча.