Эшли Янг заразился коронавирусом

Пресс-служба «Интера» сообщает, что защитник Эшли Янг сдал положительный тест на наличие коронавируса.
35-летний футболист был переведен в изоляцию.
📄 | COMUNICATO— Inter (@Inter) October 11, 2020
FC Internazionale Milano comunica che Ashley Young è risultato positivo al Covid-19
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Напомним, что это уже не первые случаи заражения коронавирусом в «Интере».
«Есть протоколы, которые были составлены Министерством здравоохранения совместно с FIGC, и мы их соблюдаем. Если команды, «Интер» и «Милан» в данном случае, соблюдают то, что им предписано, если они соблюдают изоляцию, если они сделают мазки в день матча, если после матча они обязуются возобновить предусмотренный карантин, то мы разрешим проведение дерби».
Мне вот интересно хватит ли ума и смелости нашему горе таГтеку сыграть в 4-3-1-2 против красно-черных соседей в сложившейся ситуации с инфекцией? Эриксен , Барелла, Брозо и Видаль как раз под эту схему а Санчес вполне сможет заменить либо Мартинеса либо Эриксена
«Есть протоколы, которые были составлены Министерством здравоохранения совместно с FIGC, и мы их соблюдаем. Если команды, «Интер» и «Милан» в данном случае, соблюдают то, что им предписано, если они соблюдают изоляцию, если они сделают мазки в день матча, если после матча они обязуются возобновить предусмотренный карантин, то мы разрешим проведение дерби».
Мне вот интересно хватит ли ума и смелости нашему горе таГтеку сыграть в 4-3-1-2 против красно-черных соседей в сложившейся ситуации с инфекцией? Эриксен , Барелла, Брозо и Видаль как раз под эту схему а Санчес вполне сможет заменить либо Мартинеса либо Эриксена