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Эшли Янг заразился коронавирусом

11 октября 2020, 13:27

Пресс-служба «Интера» сообщает, что защитник Эшли Янг сдал положительный тест на наличие коронавируса.

35-летний футболист был переведен в изоляцию.

Напомним, что это уже не первые случаи заражения коронавирусом в «Интере».

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Все комментарии
football is a great game
football is a great game ответ Charlie Scene (раскрыть)
11 октября в 19:06
Это как от веры отказаться, нет и нет зная Конте)
Charlie Scene
Charlie Scene
11 октября в 17:20
В этот день, 11 октября 1999 года состоялся прощальный матч Беппе Бергоми! В дополнение к различным рекордам, с Интером он выиграл Скудетто, Кубок Италии, Суперкубок Италии, три Кубка УЕФА и стал чемпионом мира в составе национальной сборной в 1982 году.
Charlie Scene
Charlie Scene
11 октября в 17:15
Агентство по охране здоровья Милана — о судьбе предстоящего миланского дерби:

«Есть протоколы, которые были составлены Министерством здравоохранения совместно с FIGC, и мы их соблюдаем. Если команды, «Интер» и «Милан» в данном случае, соблюдают то, что им предписано, если они соблюдают изоляцию, если они сделают мазки в день матча, если после матча они обязуются возобновить предусмотренный карантин, то мы разрешим проведение дерби».

Мне вот интересно хватит ли ума и смелости нашему горе таГтеку сыграть в 4-3-1-2 против красно-черных соседей в сложившейся ситуации с инфекцией? Эриксен , Барелла, Брозо и Видаль как раз под эту схему а Санчес вполне сможет заменить либо Мартинеса либо Эриксена
Charlie Scene
Charlie Scene
11 октября в 17:05
Увеличившееся количество случаев прямо тревожит, здоровья всем.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
11 октября в 13:36
Бывает и такое
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