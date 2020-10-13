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Балотелли: «Подпишу контракт через несколько недель»

13 октября 2020, 10:50

Экс-нападающий «Брешии» Марио Балотелли заявил, что в скором времени найдёт себе новую команду. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

Спокойно, через несколько недель я подпишу контракт.

На Марио претендовали «Беневенто» и «Дженоа», однако клубы отказались от подписания скандального форварда. Сейчас единственным заинтересованным в переходе Балотелли клубом является «Специа».

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
13 октября в 16:14
интересно кто настолько глуп что тебя позовёт)))
Leha-ha50
Leha-ha50
13 октября в 13:34
Балотелли - еще одна несостоявшаяся звезда . А какой был талант. Все эксперты хором прочили ему звездное будущее, а в итоге скатился до дебютанта лиги. Даже плотно сидящие середнячки отказываются на перебой подписывать смутьяна. Характер победил талант с огромным преимуществом. Только в скандалах и светился парень , а надо было проявлять себя на поле. Так и закончит свою карьеру где то в захолустье.
Жаль. Ведь могло быть на футбольном небосклоне одной звездой больше.
Всем здоровья.
Ozabot
Ozabot
13 октября в 12:04
«Специа» хочет обратно в Серию Б. Иначе объяснить подобное решение невозможно. Балотелли это прямой билет на понижение. «Брешиа» тому пример.
dalex83
dalex83
13 октября в 11:51, ред.
В РПЛ его)))
barcamilan
barcamilan
13 октября в 11:27
никому ненужное бревно
Федор Паршунин
Федор Паршунин
13 октября в 11:18
Пример Балотелли подтверждает, что отсутствие дисциплины и чрезмерное ЧСВ могут помножить на ноль любой подаренный природой талант.
Q-J-G
Q-J-G
13 октября в 11:03
Нет пробоем, тогда подпишите Марио Балотелли...
ДАША Д
ДАША Д
13 октября в 10:51
А пока пусть бесплатно тренируется.
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