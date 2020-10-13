Балотелли: «Подпишу контракт через несколько недель»

Экс-нападающий «Брешии» Марио Балотелли заявил, что в скором времени найдёт себе новую команду. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.
Спокойно, через несколько недель я подпишу контракт.
На Марио претендовали «Беневенто» и «Дженоа», однако клубы отказались от подписания скандального форварда. Сейчас единственным заинтересованным в переходе Балотелли клубом является «Специа».
Жаль. Ведь могло быть на футбольном небосклоне одной звездой больше.
Всем здоровья.
Жаль. Ведь могло быть на футбольном небосклоне одной звездой больше.
Всем здоровья.