Балотелли: «Подпишу контракт через несколько недель»

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13 октября 2020, 10:50

Экс-нападающий «Брешии» заявил, что в скором времени найдёт себе новую команду. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

Спокойно, через несколько недель я подпишу контракт.

На Марио претендовали «Беневенто» и «Дженоа», однако клубы отказались от подписания скандального форварда. Сейчас единственным заинтересованным в переходе Балотелли клубом является «Специа».