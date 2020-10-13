«Ювентус» и ПСЖ готовы предложить контракт Серхио Рамосу

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13 октября 2020, 11:36

Защитник может покинуть «Реал».

Контракт футболиста истекает летом следующего года, однако руководство клуба всё ещё не предложило игроку новое соглашение.

Как сообщается, за ситуацией вокруг Рамоса следят «Ювентус» и ПСЖ . Обе команды готовы предложить контракт испанцу уже зимой.

Стоит отметить, что Рамос является вторым самым высокооплачиваемым игроком «Реала» после Эдена Азара. Чистая зарплата капитана «сливочных» составляет 11,7 млн евро за сезон.

Ранее ходили слухи о том, что Рамос готов пойти на снижение своей заработной платы, чтобы остаться в мадридском клубе.