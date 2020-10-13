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«Ювентус» и ПСЖ готовы предложить контракт Серхио Рамосу

13 октября 2020, 11:36

Защитник Серхио Рамос может покинуть «Реал».

Контракт футболиста истекает летом следующего года, однако руководство клуба всё ещё не предложило игроку новое соглашение.

Как сообщается, за ситуацией вокруг Рамоса следят «Ювентус» и ПСЖ. Обе команды готовы предложить контракт испанцу уже зимой.

Стоит отметить, что Рамос является вторым самым высокооплачиваемым игроком «Реала» после Эдена Азара. Чистая зарплата капитана «сливочных» составляет 11,7 млн евро за сезон.

Ранее ходили слухи о том, что Рамос готов пойти на снижение своей заработной платы, чтобы остаться в мадридском клубе.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
14 октября в 16:19
Юве скорее подпишет, там и Роналду,да и по возрасту Рамос уже прохрдит.,да и тем более свободный агент.
Ляпсень
Ляпсень
13 октября в 21:02
Рамос может предложить и ПСЖ и особенно Юве. Но старухой он может побрезговать...моложе есть...
Juve14
Juve14
13 октября в 18:08
Нее не не не не не не!!! НЕ!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
13 октября в 18:01, ред.
И все же надеюсь, что Серый примет правильное решение и останется в королевском клубе) Легенда № 4 мадридского Реала и бесспорно лучший центральный защитник мира последних 5-6 лет.
Шишанутый
Шишанутый
13 октября в 16:51
Вряд ли Рамос уедет из Испаний. Если Реалу не нужен будет то вернется в Севиллю до игрывать как Ракитич.
Кьянти
Кьянти
13 октября в 16:04
Рамос-Реал. Оба на Р. Если Рамос уйдет, то это как бы Реал останется без Р, да еще и без заглавной Р, то есть получится еал,..... оно нам надо ахахах 😄
Naimi Nabi
Naimi Nabi
13 октября в 15:44
сердца Реала
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ eleven LC (раскрыть)
13 октября в 15:32
Реал хорошо относится к своим легендам. Только 2 ушли из-за конфликта с Мауром. И Рауль уже вернулся к клуб. Кас на очереди. Мы не барса.
Ruslan3132
Ruslan3132
13 октября в 15:31
Без вариантов. Рамос останется в Реале
Q-J-G
Q-J-G
13 октября в 14:40
но нужен ли С.Рамосу этот контракт...
ARMENIAN
ARMENIAN
13 октября в 14:39
Сохраните легенду!
АлексАлекс
АлексАлекс
13 октября в 14:19
Допустим контракт на 2 года - это 23,5 млн и кого Реал за такие деньги подпишет лучше Рамоса? Ну и новый защитник тоже не бесплатно будет играть.
h8you
h8you
13 октября в 13:21
Ювентусу он точно не нужен
eleven LC
eleven LC
13 октября в 13:02
Все знают как Реал относится к своим легендам клуба но я надеюсь с Серхио такого не будет и он останится капитаном Реала ещё несколько лет!
Big krendel
Big krendel
13 октября в 13:00
Неужели ветеран покинет Реал?
Королевский Реал
Королевский Реал
13 октября в 12:37
У соккера во всех слухах, значится один и тот же источник. И еще ни один слух этого источника не сбылся.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
13 октября в 12:19
капитан должен закончить в Реале!😎
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 октября в 12:01
Останется в клубе!
Garrincha58
Garrincha58
13 октября в 11:49
кто эту ерунду выдумывает Рамос больше ни за кого играть не будет если конечно с ним не поступят как с Касильясом
STVA 1
STVA 1
13 октября в 11:45
    beefs
    beefs
    13 октября в 11:40
    с возрастом возникают сложности с контрактом...
    Caniggia
    Caniggia
    13 октября в 11:40
    Никуда из Реала не уйдёт!
    Legend 6
    Legend 6
    13 октября в 11:38
    Рамос никуда не перейдет. Это железно.
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