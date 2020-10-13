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Гаттузо хотел подписать Кузяева в «Наполи»

13 октября 2020, 11:12

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев мог перейти в «Наполи» в летнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Дмитрий Шнякин.

Мне показали кое-какие переписки, я, честно говоря, шокирован. Ещё сильнее расстроился. «Наполи» всерьёз хотел Кузяева, всё было для этого. Гаттузо интересовался Далером.

«Фортуна» из Дюссельдорфа интересовалась. Она вылетела из Бундеслиги, но предлагала контракт ещё до вылета. Этот вариант отпал. «Арминия» тоже интересовалась. Ещё один топ клуб предлагал соглашение, вы даже не представляете, насколько это большая команда. Название её я говорить не буду, потому что сам не особо верю в это.

Напомним, что Кузяев находился в статусе свободного агента, после чего подписал новый контракт с «Зенитом» до 2023 года.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ berda2003 (раскрыть)
13 октября в 17:44
Дима либо не проснулся, либо не похмелился.
DAD81
DAD81
13 октября в 17:43
Когда хотят - покупают.
Анд-м
Анд-м
13 октября в 17:21
Одни разговоры, и не какой конкретики 💵
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
13 октября в 16:10
Увидишь скоро. Там и Одзоев в подвешенном состоянии. Три места для россиян. Это Керж, Каравев и Дзюба . Остальные лишние. 8 легов и все на поле. Не для лавки же их покупали.
Hypnoz
Hypnoz
13 октября в 15:56
Что-то вроде Дзюбы в АПЛ !
ЛЧ ещё не началась, а бумажный солдат еле ноги волочит...
pomor45
pomor45
13 октября в 14:43
До того тема сладкая, что всё ещё угомонятся. Проехали уже, успокойтесь. Свободным не взяли, а теперь покупать придётся - тем паче не возьмут, так что вздыхать о былом.
nubom
nubom
13 октября в 14:36
Все такие бумаги делаются на Малой Арнаутской в Одессе...
berda2003
berda2003
13 октября в 14:25
шмякин сотрудник компании "шнобель тв"??
я в это не верю, ведь в эту телекомпанию очень трудно попасть, но похвально стремление шмякина..
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov ответ Константин Белых (раскрыть)
13 октября в 14:16
Лучше сидеть на трубе на лавке, чем играть Серии А! (с) Кузяев
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 октября в 14:11
В Наполи с ума сошли,походу!
АлексАлекс
АлексАлекс
13 октября в 14:09
Ды не хотел он в Европу! Ждал последних дней перед заявкой в ЛЧ специально, тут Локо контракт предложил и Зенит соответственно дал зарплату еще больше - все было продуманно с его стороны. В России таких как Головин и Миранчук(и) единицы и Кузяев не из их числа
Константин Белых
Константин Белых
13 октября в 14:03
а куда будут ставит Кузяева если пришел негр Вендел? На лавку что ли?
cska vperiod
cska vperiod
13 октября в 13:52
Честно говоря неополитанцам повезло.
lobsterdam
lobsterdam
13 октября в 13:35
Сорвалось с Реалом и ПСЖ и пришлось снова на каторгу - в Зенит!
kolpankolpan
kolpankolpan
13 октября в 12:43
Вам чпок,ему деньги.Только сумасшедший уйдет из Зенита на зарплату меньшую в 2 раза.В итоге у Кузяева все хорошо.И амбициозный мажор пригашен до нормы.
yasukuni
yasukuni
13 октября в 12:23
А еще Маур с Пепом из-за него поцапались.
Ravshan878
Ravshan878 ответ Groove000 (раскрыть)
13 октября в 12:20
    Footbolista
    Footbolista
    13 октября в 12:17
    Утиные истории...
    Faustello
    Faustello
    13 октября в 12:13, ред.
    Уха ха, начинается)))
    Наверное звонили Дзюбе!))))
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    13 октября в 12:08
    Его потолок это зенит - середняк России, о каких ты cередняках топ 5 лиг?!!!
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    13 октября в 12:01
    Шнякин? Так себе звучит для серьезного источника.
    Евгений Сербин
    Евгений Сербин
    13 октября в 11:59, ред.
    Кузяева в сборную Бразилии хотели, ёпта.
    STVA 1
    STVA 1 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    13 октября в 11:41
    Не сошлись в личке и зарплате!Вот и весь ответ)
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    13 октября в 11:38
    Вообще странная история с Кузяевым. Игрок может и не супертоповый, но достаточно приличного уровня. Средним командам из ТОП5 лиг вполне бы подошёл.
    Видимо агент он же отец игрока слишком высокую личку запрашивал.
    Legend 6
    Legend 6 ответ Groove000 (раскрыть)
    13 октября в 11:38
    У Юве денег не хватит на зарплату этой легенды.
    d_fincher
    d_fincher
    13 октября в 11:37
    Далер выбрал Зенит. Конечно, не из-за денег. Просто Наполи - это не топ-клуб как Зенитушка.
    Legend 6
    Legend 6
    13 октября в 11:37
    "Ещё один топ клуб предлагал соглашение, вы даже не представляете, насколько это большая команда."

    Этим ТОП клубом был Арсенал, у них освободилась вакансия маскота.
    Groove000
    Groove000
    13 октября в 11:36
    А еще Юве Зе Болотного хотел
    Groove000
    Groove000 ответ galem72 (раскрыть)
    13 октября в 11:35
    Дзюбы с Азмуном
    galem72
    galem72
    13 октября в 11:33
    "...мне показали кое-какие переписки, я, честно говоря, шокирован..."

    Арустамяна с Геркусом? ))
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