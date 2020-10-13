Гаттузо хотел подписать Кузяева в «Наполи»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев мог перейти в «Наполи» в летнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Дмитрий Шнякин.
Мне показали кое-какие переписки, я, честно говоря, шокирован. Ещё сильнее расстроился. «Наполи» всерьёз хотел Кузяева, всё было для этого. Гаттузо интересовался Далером.
«Фортуна» из Дюссельдорфа интересовалась. Она вылетела из Бундеслиги, но предлагала контракт ещё до вылета. Этот вариант отпал. «Арминия» тоже интересовалась. Ещё один топ клуб предлагал соглашение, вы даже не представляете, насколько это большая команда. Название её я говорить не буду, потому что сам не особо верю в это.
Напомним, что Кузяев находился в статусе свободного агента, после чего подписал новый контракт с «Зенитом» до 2023 года.
ЛЧ ещё не началась, а бумажный солдат еле ноги волочит...
ЛЧ ещё не началась, а бумажный солдат еле ноги волочит...
я в это не верю, ведь в эту телекомпанию очень трудно попасть, но похвально стремление шмякина..
я в это не верю, ведь в эту телекомпанию очень трудно попасть, но похвально стремление шмякина..
Наверное звонили Дзюбе!))))
Наверное звонили Дзюбе!))))
Видимо агент он же отец игрока слишком высокую личку запрашивал.
Видимо агент он же отец игрока слишком высокую личку запрашивал.
Этим ТОП клубом был Арсенал, у них освободилась вакансия маскота.
Этим ТОП клубом был Арсенал, у них освободилась вакансия маскота.
Арустамяна с Геркусом? ))
Арустамяна с Геркусом? ))