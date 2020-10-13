Агент Барбоза: «Сёмин потянул бы и „Порту“, и „Бенфику“, и „Спортинг“»

Агент Паулу Барбоза считает, что экс-наставник «Локомотива» смог бы возглавить португальский клуб.

Как человеку издалека, мне кажется, что увольнение Палыча носит больше личный характер, чем чисто спортивный. Палыч для «Локомотива» – как Фергюсон для «Манчестер Юнайтед». Вся история «Локомотива» – это история Палыча.

Было ли основание, чтобы не продлить контракт с Семиным? Наверное, нет. Потому что были результаты. Но администрация подумала, что есть тренер лучше. И сейчас в конце сезона мы сравним результаты.

Смог бы я найти Сёмину клуб в Португалии? Этот вопрос я с ним не обсуждал. Мне показалось это неуместным. Потом началась пандемия, было не до этого.

Какой клуб он бы потянул? И «Порту», и «Бенфику», и «Спортинг»!