ГлавнаяНовости

Агент Барбоза: «Сёмин потянул бы и „Порту“, и „Бенфику“, и „Спортинг“»

13 октября 2020, 13:33

Агент Паулу Барбоза считает, что экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин смог бы возглавить португальский клуб.

Как человеку издалека, мне кажется, что увольнение Палыча носит больше личный характер, чем чисто спортивный. Палыч для «Локомотива» – как Фергюсон для «Манчестер Юнайтед». Вся история «Локомотива» – это история Палыча.

Было ли основание, чтобы не продлить контракт с Семиным? Наверное, нет. Потому что были результаты. Но администрация подумала, что есть тренер лучше. И сейчас в конце сезона мы сравним результаты.

Смог бы я найти Сёмину клуб в Португалии? Этот вопрос я с ним не обсуждал. Мне показалось это неуместным. Потом началась пандемия, было не до этого.

Какой клуб он бы потянул? И «Порту», и «Бенфику», и «Спортинг»!

Все новости
Тухель: «Неймар обязательно сыграет с „Манчестер Юнайтед“»
Сегодня, 07:45 Комментарии2
Куман: «Плотный график? Если Месси не играет, он устаёт сильнее»
Сегодня, 05:56 Комментарии13
Моуриньо: «Бэйл способен вновь стать Бэйлом образца 2013 года»
Сегодня, 04:30 Комментарии8
Куман: «Позиция Гризманна? Это решает тренер, а игрок должен выкладываться»
Сегодня, 03:47 Комментарии5
Пиоли: «Победа над „Интером“ придаст „Милану“ энтузиазма»
Вчера, 15:39 Комментарии8
Голкипер «Дженоа»: «Я убеждён, что коронавирус был создан в лаборатории»
Вчера, 15:24 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Палыч82
Палыч82
13 октября в 17:36
Было б так, ты б на этом заработал бы. А так только треп в угоду спрашивающему
sir_Alex
sir_Alex
13 октября в 16:21
Вряд ли.
Faustello
Faustello
13 октября в 13:57
Не, Шпалыч на чужбине не сможет, чисто наш тренер для нашего чемпа!
beefs
beefs
13 октября в 13:46
потянул бы, только куда, киевское динамо он потягал...
shlomo
shlomo
13 октября в 13:46, ред.
Ну что, агент почти все сказал правильно..... у каждого думаю что Палыч, ассоциируется именно с Локо (хотя даже как тренер он потренировал многие клубы Мордовия, Анжи, Динамо Киев...)...его увольнение (на тот момент никаких провалов у Локо не было) было большой неожиданностью и наверное не только для меня....посмотрим, на то как будет играть Локо и на каком месте будет....но а по поводу возглавить Порту или Бенфику, то это уже на мой взгляд немного не реально, при всем уважении в Палычу...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 октября в 13:35
Думаю/, что вряд ли...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100