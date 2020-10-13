М. Сиссоко: «Пирло может повторить успех Зидана»

Бывший полузащитник «Ювентуса» считает, что наставник туринского клуба добьётся успехов в своей тренерской карьере.

«Ювентус» выбрал отличного тренера. Конечно, у него нет опыта, но у Пирло есть всё, чтобы повторить успех Зидана в «Реале».

Пирло очень хорошо знает «Ювентус» изнутри, у него очень интересные игровые концепции, он может оказать большое влияние не только на своих старых товарищей по команде, с которыми он ещё выступал вместе, но на отличных игроков, которые сейчас есть в клубе.

Я уже увидел команду, которая смогла усвоить некоторые из его концепций. Это положительный момент. Я был очень счастлив, потому что руководство выбрало отличного тренера.