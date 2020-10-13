ГлавнаяНовости

М. Сиссоко: «Пирло может повторить успех Зидана»

13 октября 2020, 12:52

Бывший полузащитник «Ювентуса» Мохаммед Сиссоко считает, что наставник туринского клуба Андреа Пирло добьётся успехов в своей тренерской карьере.

«Ювентус» выбрал отличного тренера. Конечно, у него нет опыта, но у Пирло есть всё, чтобы повторить успех Зидана в «Реале».

Пирло очень хорошо знает «Ювентус» изнутри, у него очень интересные игровые концепции, он может оказать большое влияние не только на своих старых товарищей по команде, с которыми он ещё выступал вместе, но на отличных игроков, которые сейчас есть в клубе.

Я уже увидел команду, которая смогла усвоить некоторые из его концепций. Это положительный момент. Я был очень счастлив, потому что руководство выбрало отличного тренера.

Все новости
Тухель: «Неймар обязательно сыграет с „Манчестер Юнайтед“»
Сегодня, 07:45 Комментарии2
Куман: «Плотный график? Если Месси не играет, он устаёт сильнее»
Сегодня, 05:56 Комментарии13
Моуриньо: «Бэйл способен вновь стать Бэйлом образца 2013 года»
Сегодня, 04:30 Комментарии8
Куман: «Позиция Гризманна? Это решает тренер, а игрок должен выкладываться»
Сегодня, 03:47 Комментарии5
Пиоли: «Победа над „Интером“ придаст „Милану“ энтузиазма»
Вчера, 15:39 Комментарии8
Голкипер «Дженоа»: «Я убеждён, что коронавирус был создан в лаборатории»
Вчера, 15:24 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ColdSun1995
ColdSun1995
13 октября в 22:24, ред.
увы, сейчас есть ВАР)
так что "успех" Зидана уже никто не повторит
Ruslan3132
Ruslan3132
13 октября в 15:30
в ЛЧ никто не сможет повторить этот успех в современном футбольном мире. Вероятность 0,001%
Q-J-G
Q-J-G
13 октября в 13:07
Даже Зидан, как тренер, вряд ли, сможет повторить свой успех, выиграть ещё трижды подряд ЛЧ...
STVA 1
STVA 1
13 октября в 12:55
Трудно не стать чемпионом с Юве в Италиии!А вот ЛЧ взять
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100