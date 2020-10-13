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Венгер: «Я дважды отказался возглавить „Реал“»

13 октября 2020, 12:30

Экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что дважды в своей тренерской карьере отклонял предложения возглавить «Реал».

Были ли предложения, которые я отверг? Конечно, предложения «Реала». Вы не найдёте много людей, которые отказывали им дважды.

При этом я оставался с командой, у которой не было ресурсов для победы в чемпионате. Но я сказал себе, что если я собираюсь принять вызов управления «Арсеналом», я буду идти до конца.

Бывают разные типы тренеров. Я дольше всех работал тренером в «Монако» и в «Арсенале», так что это часть моей личности.

Ранее Венгер рассказал о том, как почти подписал Криштиану Роналду.

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Шмавон
Шмавон
вчера в 07:06
Всегда говорил без Венгера будем мечтать о ЛЧ
рус фан
рус фан
13 октября в 23:22
Зря он себя в Реале не попробовал на мой взгляд.
Triem
Triem
13 октября в 19:06
Ну оно и понятно, в Реале тягу к четвертому месту не поняли бы.
Шишанутый
Шишанутый
13 октября в 17:43
Венгер всегда был верен Арсеналу что заслуживает уваженее. Жаль что с ним так не красиво обошлось руководство клуба и не благодарные фанаты, которые венили Венгера за 4 место в чемпе и вылеты в плей офф Лч а теперь без Арсена даже мечтать об Лч не могут.
95-shishani-95
95-shishani-95
13 октября в 17:04
Жалеет об этом, возможно...
sir_Alex
sir_Alex
13 октября в 16:26
Уже всё равно.
Nazi
Nazi
13 октября в 14:43
"При этом я оставался с командой, у которой не было ресурсов для победы в чемпионате."

Вот где великая, сермяжная правда. С подонком-кронке Арсеналу ничего не светит. Будут болтаться в середине таблицы до тех пор, пока кто-нибудь не выкупит клуб.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
13 октября в 14:10
Разумные решение . Лучше Сеница в руках чем журавль в небе
Федор Паршунин
Федор Паршунин
13 октября в 12:44
Семидесятилетнему Арсену из-за отсутствия достойных предложений на тренерском поприще придется засесть за написание мемуаров о своей футбольной карьере. Время не щадит никого.
Caniggia
Caniggia
13 октября в 12:39
Старый совсем стал Арсенка, восьмой десяток идёт, наверное уже не вернётся к тренерской деятельности, а жаль.
beefs
beefs
13 октября в 12:31
и такое бывает...
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