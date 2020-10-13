Венгер: «Я дважды отказался возглавить „Реал“»

Экс-наставник «Арсенала» рассказал, что дважды в своей тренерской карьере отклонял предложения возглавить «Реал».

Были ли предложения, которые я отверг? Конечно, предложения «Реала». Вы не найдёте много людей, которые отказывали им дважды.

При этом я оставался с командой, у которой не было ресурсов для победы в чемпионате. Но я сказал себе, что если я собираюсь принять вызов управления «Арсеналом», я буду идти до конца.

Бывают разные типы тренеров. Я дольше всех работал тренером в «Монако» и в «Арсенале», так что это часть моей личности.