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Медведев опроверг слухи об уходе Рибалты в «Ювентус»

13 октября 2020, 13:43

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг слухи об уходе спортивного директора клуба Хавьера Рибалты на аналогичную должность в «Ювентус».

Не стоит верить слухам. Наш спортивный директор продолжает работу в клубе, никаких переговоров ни с кем не ведет, его контракт как минимум до конца сезона, и мы вместе работаем над поставленными задачами.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 октября в 17:11, ред.
Человек отработавший 5 лет Главным скаутом в Ювентусе скорей всего и вернётся туда...по окончании действующего контракта....но уже Спортивным директором....

По-мне так быстрей бы Аршавин занял его место...и это не в упрёк Рибалте...а скорей в продвижении Андрея....назначение которого будет несомненным плюсом...
VAN ARM
VAN ARM
13 октября в 16:21
ну да кто же его туда возьмёт))))))))))))))))))
Big krendel
Big krendel
13 октября в 16:13
Зря никто жужжать не станет. ( Винни пух).
чемпионство с душком
чемпионство с душком
13 октября в 14:12
Нужен этот клоун Ювентусу
sv_1969
sv_1969
13 октября в 13:57
Рибалта Сашу и слушать не будет)
beefs
beefs
13 октября в 13:44
желтая не сдается...
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