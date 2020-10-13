Медведев опроверг слухи об уходе Рибалты в «Ювентус»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг слухи об уходе спортивного директора клуба Хавьера Рибалты на аналогичную должность в «Ювентус».

Не стоит верить слухам. Наш спортивный директор продолжает работу в клубе, никаких переговоров ни с кем не ведет, его контракт как минимум до конца сезона, и мы вместе работаем над поставленными задачами.