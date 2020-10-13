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Рибалта может стать спортивным директором «Ювентуса»

13 октября 2020, 13:09

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта может вернуться в «Ювентус».

Как сообщается, Рибалта является главным кандидатом на должность спортивного директора туринского клуба. Сейчас эту должность занимает Фабио Паратичи, однако он может быть уволен в скором времени.

Напомним, что испанский специалист уже работал в «Ювентусе» с 2012 по 2017 год на должности главного скаута. С 2017 по 2018 год Рибалта занимал аналогичную должность в «Манчестер Юнайтед», а после был назначен пост спортивного директора «Зенита».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 октября в 13:28
После Зенита на повышение! Значит, у нас Андрей Аршавин рулить будет.
Думаю, из этого будет толк. В футболе он понимает и авторитет имеет...
drug01
drug01
13 октября в 13:23
Это хорошо удачи
juvenale
juvenale
13 октября в 13:20
Ну Параличи скорее всего уходит
Zenit_84
Zenit_84
13 октября в 13:11
Удачи Рибалте на новом поприще
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