Рибалта может стать спортивным директором «Ювентуса»

1602583795

13 октября 2020, 13:09

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта может вернуться в «Ювентус».

Как сообщается, Рибалта является главным кандидатом на должность спортивного директора туринского клуба. Сейчас эту должность занимает Фабио Паратичи, однако он может быть уволен в скором времени.

Напомним, что испанский специалист уже работал в «Ювентусе» с 2012 по 2017 год на должности главного скаута. С 2017 по 2018 год Рибалта занимал аналогичную должность в «Манчестер Юнайтед», а после был назначен пост спортивного директора «Зенита».