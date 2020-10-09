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Месси и Суарес сравнялись по голам за сборные с Роналдо

09 октября 2020, 10:17

Аргентинский нападающий Лионель Месси и уругвайский форвард Луис Суарес сравнялись по количеству голов за национальные команды в официальных матчах с экс-футболистом сборной Бразилии Роналдо.

Месси и Суарес забили по одному мячу за свои национальные команды в матчах отборочного этапа ЧМ-2022.

Таким образом, на счету обоих форвардов по 39 голов, столько же — у Роналдо. На данный момент футболисты делят первое место в списке лучших бомбардиров южноамериканских сборных.

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95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
11 октября в 01:21
До Роналдо им не достать уже, НИКОГДА!!!
Плюс ко всему этому, Роналдо 2-х кратный чемпион мира!
рус фан
рус фан
09 октября в 23:36
Зубастик дважды чемпион Мира и копа Америка, а у Месси сколько таких титулов, пускай хотя бы сравняются с Роналдо по голам на ЧМ, ну все это вряд ли произойдет.
Шишанутый
Шишанутый
09 октября в 13:50, ред.
Если им также дальше продолжат судьи в каждой игре дарить пенальти то и оторвутся от него.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
09 октября в 12:00, ред.
У Феномена пятнадцать из тридцати девяти забиты непосредственно на Чемпионатах Мира, их смело можно умножать на два, а парочка в Финале-2002 забитые Бешеному Олли вообще умножаются на три. При таком раскладе Лео и Луи ещё пылить и пылить до результатов Роналдо Луисовича де Лимы.
Alex12357
Alex12357
09 октября в 11:08, ред.
А у Неймара сколько??????Так ведь и Суарес и Меська забили с пенальти ,а не с игры ,так что УВЫ!!!
Сочинский
Сочинский
09 октября в 10:29
Эх,Зубастик-мощь!
В разных клубах и чемпионатах доказывал свою ФЕНОМЕНальность.
STVA 1
STVA 1
09 октября в 10:19
Хорошее достижение
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