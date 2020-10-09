Месси и Суарес сравнялись по голам за сборные с Роналдо

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09 октября 2020, 10:17

Аргентинский нападающий и уругвайский форвард сравнялись по количеству голов за национальные команды в официальных матчах с экс-футболистом сборной Бразилии Роналдо.

Месси и Суарес забили по одному мячу за свои национальные команды в матчах отборочного этапа ЧМ -2022.

Таким образом, на счету обоих форвардов по 39 голов, столько же — у Роналдо. На данный момент футболисты делят первое место в списке лучших бомбардиров южноамериканских сборных.