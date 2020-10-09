Месси и Суарес сравнялись по голам за сборные с Роналдо

Аргентинский нападающий Лионель Месси и уругвайский форвард Луис Суарес сравнялись по количеству голов за национальные команды в официальных матчах с экс-футболистом сборной Бразилии Роналдо.
Месси и Суарес забили по одному мячу за свои национальные команды в матчах отборочного этапа ЧМ-2022.
Таким образом, на счету обоих форвардов по 39 голов, столько же — у Роналдо. На данный момент футболисты делят первое место в списке лучших бомбардиров южноамериканских сборных.
Плюс ко всему этому, Роналдо 2-х кратный чемпион мира!
Плюс ко всему этому, Роналдо 2-х кратный чемпион мира!
В разных клубах и чемпионатах доказывал свою ФЕНОМЕНальность.
В разных клубах и чемпионатах доказывал свою ФЕНОМЕНальность.