Соболев начал со Швеции, Дзюба — с Лихтенштейна. Дебютные голы форвардов сборной России

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сегодня, 18:45

«Соккер.ру» интересуется, кому еще удалось отличиться в дебютном матче за сборную.

Александр Соболев — гол в ворота Швеции в 1-м матче за сборную России

Возраст на момент дебюта/гола: 23/23; Статус матча: товарищеский; Результат: 1:2

Форварду «Спартака» хватило тайма, чтобы открыть счет своим голам в составе сборной России. В товарищеском матче со шведами Соболев в перерыве заменил Артема Дзюбу, а на 90+2 минуте Александр оказался расторопнее всех после подачи с углового и установил окончательный счет матча — 1:2 не в пользу нашей команды.

Гол за сборную в первом же матче — приятное событие для нападающего, тем более Соболев стал первым футболистом сборной России за пять лет, кому удалось отличиться в дебютном матче. В июне 2015-го Алексей Миранчук и Александр Головин получили от Фабио Капелло шанс себя проявить и сполна им воспользовались, но сейчас разговор о форвардах, и понятно, с кем напрашивается сравнение в первую очередь.

Артем Дзюба — гол в ворота Лихтенштейна в 4-м матче за сборную России

Возраст на момент дебюта/гола: 23/26; Статус матча: отбор Евро-2016; Результат: 4:0

Как и Соболев, свой первый матч за сборную Дзюба провел в 23 года — вышел в основе на товарищеский матч против Греции. В следующие три года Артем был редким гостем в национальной команде, по разу выходил на замены в 2012-м и 2013-м годах, да и свой дебютный гол забил после того, как вошел в игру в перерыве. В матче с Лихтенштейном было два автогола и точный удар Дмитрия Комбарова с пенальти, а окончательный счет установил тогдашний спартаковец Дзюба, которому ассистировал нынешний спартаковец Кокорин. До этого Артем упустил несколько верных моментов, но на 65-й минуте не промахнулся по пустым воротам.

Александр Кокорин — гол в ворота Израиля в 8-м матче за сборную России

Возраст на момент дебюта/гола: 20/21; Статус матча: отбор ЧМ -2014; Результат: 4:0

Кокорин дебютировал за сборную в том же товарняке против Греции, что и Дзюба, но, в отличие от Артема, после этого начал постоянно играть за сборную. Первый гол пришел в гостевом матче отборочного турнира ЧМ -2014, где команда Фабио Капелло сделал заявку на уверенную победу уже в дебюте: Кокорин сделал счет 2:0 на 18-й минуте, а еще раньше Кержаков поразил ворота израильтян прямым ударом со штрафного.

Александр Кержаков — гол в ворота Швеции в 5-м матче за сборную России

Возраст на момент дебюта/гола: 19/19; Статус матча: товарищеский; Результат: 1:1

Все еще лучший бомбардир в истории сборной России (у Кержакова 30 забитых мячей, у Дзюбы и Бесчастных — по 26) до своего 20-го дня рождения успел провести 7 матчей в футболке национальной команды, забить 3 мяча и даже сыграть в финальной части чемпионата мира против сборной Бельгии. Кержаков начинал в сборной Романцева, а первый гол забил под руководством Газзаева. Форвард «Зенита» заменил Владимира Бесчастных по ходу первого тайма, а на 56-й минуте сработал головой на добивании и вывел Россию вперед. Гол Кержакова мог оказаться победным, но против был 20-летний форвард «Тре Крунур» Златан Ибрагимович, сравнявший счет в самой концовке.

Владимир Бесчастных — гол в ворота Австрии в 8-м матче за сборную России

Возраст на момент дебюта/гола: 18/20; Статус матча: товарищеский; Результат: 3:0

Дебют одного из самых результативных форвардов в истории сборной совпал с дебютом самой сборной России, которая 16-го августа 1992-го провела свой первый официальный матч против Мексики. Через два года и один день Бесчастных открыл счет своим голам в товарищеской встрече с австрийцами: вышел в стартовом составе, а незадолго до перерыва положил начало разгрому соперника, оказавшись в нужное время в нужном месте.

Федор Смолов — гол в ворота США в 1-м матче за сборную России

Возраст на момент дебюта/гола: 22/22; Статус матча: товарищеский; Результат: 2:2

На момент своего дебюта за сборную России у Смолова была репутация форварда-мема с пятью голами в профессиональной карьере, его приглашение в главную команду страны выглядело огромным авансом. Зато какой сюжет получился! Федор вышел в стартовом составе на товарищескую встречу с США в Краснодаре, на 9-й минуте открыл счет в матче и своим голам за сборную России, но во время удара по воротам дернул заднюю поверхность бедра и вынужден был покинуть поле. Несколько месяцев у Смолова была царская статистика в сборной России: 9 минут, 1 гол.

Дмитрий Сычев — гол в ворота Югославии в 3-м матче за сборную России

Возраст на момент дебюта/гола: 18/18; Статус матча: товарищеский; Результат: 1:1

Сычев дебютировал за сборную в матче против Эстонии, потом сыграл против чемпионов мира и Европы французов, где беспощадно терзал титулованного Тюрама, а первый гол забил в ворота Югославии в матче Кубка LG, который проходил в Москве в мае 2002-го и был частью подготовки к чемпионату мира. Сычев сравнял счет на 87-й минуте, а потом еще в серии пенальти мастерски реализовал свою попытки. Какие огромные надежды тогда подавал Дмитрий! Кажется, никто не сомневался, что растет футбольная звезда.

Роман Павлюченко — гол в ворота Люксембурга в 3-м матче за сборную России

Возраст на момент дебюта/гола: 21/23; Статус матча: отбор ЧМ -2006; Результат: 5:1

Павлюченко долго не жаловали в сборной, вот и свой первый гол он забил после того, как заменил Аршавина в отборочном матче чемпионата мира. Тренером был Юрий Семин, а гол получился породистым: Роман подработал мяч грудью, а потом пробил боковыми ножницами. Что любопытно, вчерашний гол Соболева пришелся день в день на 15-ю годовщину дебютного гола Павлюченко, который впервые отличился за сборную 8-го октября 2005 года.