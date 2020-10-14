Суарес обошёл Месси и Роналдо, став лучшим южноамериканским бомбардиром

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14 октября 2020, 03:03

Сборная Уругвая уступила Эквадору (2:4) в выездном матче отборочного турнира ЧМ -2022. Форвард гостей оформил дубль, реализовав два пенальти.

На счету нападающего «Атлетико» теперь 40 голов в официальных встречах за команду Уругвая. Таким образом, Суарес стал лучшим южноамериканским бомбардиром, опередив капитана «Барселоны» и сборной Аргентины , а также экс-нападающего сборной Бразилии Роналдо, у которых в активе по 39 мячей в официальных матчах.

Также Суарес обошёл Месси в другой гонке бомбардиров, забив больше всех голов в матчах отборочных этапов чемпионатов мира среди сборных Южной Америки — 24 мяча (у аргентинца 22 гола).