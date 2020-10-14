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Суарес обошёл Месси и Роналдо, став лучшим южноамериканским бомбардиром

14 октября 2020, 03:03
ЭквадорЛоготип футбольный клуб Эквадор4 : 2Логотип футбольный клуб УругвайУругвайМатч завершен

Сборная Уругвая уступила Эквадору (2:4) в выездном матче отборочного турнира ЧМ-2022. Форвард гостей Луис Суарес оформил дубль, реализовав два пенальти.

На счету нападающего «Атлетико» теперь 40 голов в официальных встречах за команду Уругвая. Таким образом, Суарес стал лучшим южноамериканским бомбардиром, опередив капитана «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси, а также экс-нападающего сборной Бразилии Роналдо, у которых в активе по 39 мячей в официальных матчах.

Также Суарес обошёл Месси в другой гонке бомбардиров, забив больше всех голов в матчах отборочных этапов чемпионатов мира среди сборных Южной Америки — 24 мяча (у аргентинца 22 гола).

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Все комментарии
football is a great game
football is a great game
14 октября в 13:03
Молодец Луис Суарес , так держать.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
14 октября в 08:52
И тут месси обошли
Ляпсень
Ляпсень
14 октября в 08:46
Выходит, что кусака больший инопланетянин, чем инопланетянин? Охренеть...
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ Знатог (раскрыть)
14 октября в 08:00
Значит, у него меньше
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
14 октября в 07:58
Молдец, много наколотил.
Знатог
Знатог
14 октября в 07:30
А Неймар не южноамериканский бомбардир?
sv_1969
sv_1969
14 октября в 06:18
Молодец Луис!
Master ШиФу
Master ШиФу ответ cska vperiod (раскрыть)
14 октября в 06:12
А че до сих пор не обгонял если не проблема?
Agamaga
Agamaga
14 октября в 06:08
Пистолеро, что тут скажешь.
cska vperiod
cska vperiod
14 октября в 05:46
Гнома вообще не проблема обойти тем более вне Барселоны.
Caniggia
Caniggia
14 октября в 03:44
Что тут скажешь, Суарес - это топ нападающий!
офигенный
офигенный
14 октября в 03:12
Офинеть он забивает
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