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Директор департамента медицины «Шахтёра»: «Игроки чувствуют себя хорошо»

14 октября 2020, 12:08

Директор департамента медицины «Шахтёра» Дмитрий Скибинский рассказал о самочувствии футболистов, которые заразились коронавирусом.

На данный момент большинство игроков чувствуют себя хорошо. Болезнь протекает либо бессимптомно, либо с незначительно выраженными симптомами. Каждый день медицинская служба мониторит состояние футболистов. Те, у кого есть симптомы, получают симптоматическое лечение согласно протоколу Министерства здравоохранения Украины. Бессимптомные вместе с тренером по физподготовке и медицинской службой приступили к индивидуальным тренировкам. Новых случаев на данный момент не выявлено. Следующий раунд тестирования для всей команды – 15 октября, а для игроков и персонала, у которых предварительно выявили коронавирус – 18 октября.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
14 октября в 12:21
Пидется ждать когда все переболеют.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 октября в 12:09
Какие сложные названия...
Q-J-G
Q-J-G
14 октября в 12:08
И это отлично!
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