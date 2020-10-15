Куртуа: «Уверен, Азар зажжёт в „Реале“ в ближайшее время»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о своём одноклубнике и партнёре по сборной Бельгии Эдене Азаре, восстанавливающемся после очередной травмы.
Не сомневаюсь, что мы увидим лучшего Эдена Азара, я уверен в этом. Он первый, кто этого хочет. Я вижу, что он в очень хорошей форме. Надеюсь, скоро он сможет это доказать.
Незадолго до травмы он провёл несколько отличных матчей. Я видел, как он занимается, в этом месяце, и он очень здорово выглядел на тренировках. Я уверен, что он зажжёт в ближайшее время и будет очень радовать команду.
Недавно схожее мнение высказал полузащитник «Реала» Каземиро.