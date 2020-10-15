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Куртуа: «Уверен, Азар зажжёт в „Реале“ в ближайшее время»

15 октября 2020, 05:36

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о своём одноклубнике и партнёре по сборной Бельгии Эдене Азаре, восстанавливающемся после очередной травмы.

Не сомневаюсь, что мы увидим лучшего Эдена Азара, я уверен в этом. Он первый, кто этого хочет. Я вижу, что он в очень хорошей форме. Надеюсь, скоро он сможет это доказать.

Незадолго до травмы он провёл несколько отличных матчей. Я видел, как он занимается, в этом месяце, и он очень здорово выглядел на тренировках. Я уверен, что он зажжёт в ближайшее время и будет очень радовать команду.

Недавно схожее мнение высказал полузащитник «Реала» Каземиро.

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Все комментарии
galem72
galem72
15 октября в 11:34
Ну, зажечь, на самом деле, много чего можно. Например, балотелли петарды на тренировках поджигал. Тогда тоже многие радовались этому. ))
Ruslan3132
Ruslan3132
15 октября в 11:24
Да мы только ЗА!
КЭТиК
КЭТиК
15 октября в 08:04
Потом еще травма последует, потом еще.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
15 октября в 07:47
Пусть для начала жрать перестанет аххах
Locomotive Breath
Locomotive Breath
15 октября в 07:21
Наверное зря в Реал перешёл. Потускнел парень.
Байкал-38
Байкал-38
15 октября в 06:48
Если Азар сожжёт базу Реала, кому то будет радостно, а кому то и нет.
cska vperiod
cska vperiod
15 октября в 06:32
Долго ждём этого зажигания.
Анпилкин
Анпилкин
15 октября в 06:08
Зажжет однозначно
ЮЗИК
ЮЗИК
15 октября в 05:38
Уже заждались зажигания
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