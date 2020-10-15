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Лысов пропустит несколько месяцев из-за проблем с сосудами

15 октября 2020, 18:57

Пресс-служба «Локомотива» заявила, что у защитника Михаила Лысова выявлены проблемы со здоровьем.

В конце сентября у Михаила Лысова были обнаружены проблемы с сосудами. После тщательных обследований и консультаций с врачами и медицинским штабом было решено исключить занятия спортом на несколько месяцев. В этот период Михаил будет находиться под наблюдением сосудистых хирургов.

Желаем Михаилу скорейшего выздоровления!

Накануне директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо в своем твиттере сообщил о результатах очередных тестов голкипера «железнодорожников» Маринато Гильерме на коронавирус.

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Все комментарии
Loko57
Loko57
15 октября в 23:49
Какая-то черная полоса у Локо.
cska vperiod
cska vperiod
15 октября в 19:35
Может стоит завязать с футболом, ведь здоровье бесценно.
VAN ARM
VAN ARM
15 октября в 19:17
скорейшего возвращения на поле
STVA 1
STVA 1
15 октября в 18:58
Здоровья парню)
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