Лысов пропустит несколько месяцев из-за проблем с сосудами

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15 октября 2020, 18:57

Пресс-служба «Локомотива» заявила, что у защитника выявлены проблемы со здоровьем.

В конце сентября у Михаила Лысова были обнаружены проблемы с сосудами. После тщательных обследований и консультаций с врачами и медицинским штабом было решено исключить занятия спортом на несколько месяцев. В этот период Михаил будет находиться под наблюдением сосудистых хирургов. Желаем Михаилу скорейшего выздоровления!

Накануне директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо в своем твиттере сообщил о результатах очередных тестов голкипера «железнодорожников» Маринато Гильерме на коронавирус.