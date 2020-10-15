Лысов пропустит несколько месяцев из-за проблем с сосудами

Пресс-служба «Локомотива» заявила, что у защитника Михаила Лысова выявлены проблемы со здоровьем.
В конце сентября у Михаила Лысова были обнаружены проблемы с сосудами. После тщательных обследований и консультаций с врачами и медицинским штабом было решено исключить занятия спортом на несколько месяцев. В этот период Михаил будет находиться под наблюдением сосудистых хирургов.
Желаем Михаилу скорейшего выздоровления!
Накануне директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо в своем твиттере сообщил о результатах очередных тестов голкипера «железнодорожников» Маринато Гильерме на коронавирус.