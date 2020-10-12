Газизов: «С Кокориным всё хорошо. Работает по своей программе»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о состоянии нападающего команды , пропустившего из-за травмы матч 10-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

Что касается состояния Кокорина, то с ним всё хорошо. Во время перерыва работает по своей программе, он в нормальном состоянии. Увидим ли мы его в матче с «Химками»? Это уже главному тренеру решать.