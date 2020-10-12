Газизов: «С Кокориным всё хорошо. Работает по своей программе»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о состоянии нападающего команды Александра Кокорина, пропустившего из-за травмы матч 10-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).
Что касается состояния Кокорина, то с ним всё хорошо. Во время перерыва работает по своей программе, он в нормальном состоянии. Увидим ли мы его в матче с «Химками»? Это уже главному тренеру решать.
Он же первый откликнулся на резюме : "Бывший игрок Зенита и Сборной ищет работу. Желательно в Москве. Бегать в РПЛ не предлагать."
Он же первый откликнулся на резюме : "Бывший игрок Зенита и Сборной ищет работу. Желательно в Москве. Бегать в РПЛ не предлагать."
(С) В.И. Ленин
(С) В.И. Ленин
Сауна, девочки, шампанское , табуретки ...
Сауна, девочки, шампанское , табуретки ...
пункт 1: никогда не буду играть за спартак;
пункт 2: про зарплату в спартаке ничего не говорил!!!
пункт 1: никогда не буду играть за спартак;
пункт 2: про зарплату в спартаке ничего не говорил!!!
https://youtu.be/IHfJftnnAx0
программа А.А.Кокорина:
Не играя, получаю...
Все долги свои, прощаю.
И грехи - не признаю...
Вот так скромненько живу.
программа А.А.Кокорина:
Не играя, получаю...
Все долги свои, прощаю.
И грехи - не признаю...
Вот так скромненько живу.
Но было очевидно, что с Зенитом не играл совсем не из-за травмы.
Но было очевидно, что с Зенитом не играл совсем не из-за травмы.
Со Спартаком тоже всё хорошо,пока Кокорин не играет за красно-белых
Баланс хорошего найден...
Со Спартаком тоже всё хорошо,пока Кокорин не играет за красно-белых
Баланс хорошего найден...