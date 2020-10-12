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Газизов: «С Кокориным всё хорошо. Работает по своей программе»

12 октября 2020, 19:16

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о состоянии нападающего команды Александра Кокорина, пропустившего из-за травмы матч 10-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

Что касается состояния Кокорина, то с ним всё хорошо. Во время перерыва работает по своей программе, он в нормальном состоянии. Увидим ли мы его в матче с «Химками»? Это уже главному тренеру решать.

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ЧиП
ЧиП
13 октября в 07:54
Он как а Спартак перешёл, так у него всё по своей программе 🤨🥴
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 октября в 02:06, ред.
Понятно что Газизов будет всё прекрасно описывать....
Он же первый откликнулся на резюме : "Бывший игрок Зенита и Сборной ищет работу. Желательно в Москве. Бегать в РПЛ не предлагать."
Messi_que_un_club
Messi_que_un_club
12 октября в 23:50
Он что так и не сыграл ни разу?
Анд-м
Анд-м
12 октября в 23:14
Какоша давно уже на своей волне тренируется
zooveterinar
zooveterinar ответ drug01 (раскрыть)
12 октября в 23:06
Ага на поляне!!!с хенеси!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
12 октября в 23:05
Братан,на это талант, тоже требо!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ протон1 (раскрыть)
12 октября в 23:04
    zooveterinar
    zooveterinar
    12 октября в 23:01
    Да затрахали своим кокориным!!!! Через каждый блок новостной ,сука ну прям прям чемпион мира,европы, а на самом деле толпой пьяной отмудохали мужика!!! Может, я идиот?? Ладно Месси, Лукаку,Дзюба,этот сука искуственно раздутый фейк, в реале, то нио чем!!!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    12 октября в 22:38
    Зачем Россия пиарит этого преступника???
    за
    за
    12 октября в 22:20
    "Шаг вперед, два шага назад."
    (С) В.И. Ленин
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    12 октября в 22:11
    Интересная программа у Кокорина.
    Сауна, девочки, шампанское , табуретки ...
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс
    12 октября в 21:59
      RIR68
      RIR68
      12 октября в 21:37
      программа Кокорина:
      пункт 1: никогда не буду играть за спартак;
      пункт 2: про зарплату в спартаке ничего не говорил!!!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
      12 октября в 21:25
      Продолжу словесный ряд, " джокер, или козырь" ... или упырь? Специальная программа - это стулья утяжеленные.
      Legend 6
      Legend 6
      12 октября в 21:16
      Знаем мы программу Кокорина😁
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      12 октября в 21:12
      Не по статусу,такому великому футболисту,с какимито Химками играть! 😜
      ЮГ РОССИИ
      ЮГ РОССИИ
      12 октября в 20:57
      Кокорин это джокер ,ну или козырь)
      Big krendel
      Big krendel
      12 октября в 20:51
      Хорошо пристроился Кокоша. Деньги доит, а сам не играет. Один раз вышел на поле, незаметно для всех походил и обратно в коечку. )))))
      Justas Weiss7
      Justas Weiss7
      12 октября в 20:50
      Шамиль коммуникабельный человек ловко выруливает проблемы клуба. но с Кокориным сложно и можно завраться и нарваться на гнев болел....
      cska vperiod
      cska vperiod
      12 октября в 20:44
        протон1
        протон1
        12 октября в 20:42, ред.
        Газизов: «С Кокориным всё хорошо. Работает по своей программе но для чего мы его купили не понимаю" зарплату получает стабильно. работа стоит, а срок идёт!!!
        Klaksvikar Itrottarselag
        Klaksvikar Itrottarselag
        12 октября в 20:31
        Приятно знать что наконец-то с Кокориным все хорошо..
        Q-J-G
        Q-J-G
        12 октября в 20:25
        Газизов: «С Кокориным всё хорошо. Работает по своей программе»

        программа А.А.Кокорина:

        Не играя, получаю...
        Все долги свои, прощаю.
        И грехи - не признаю...
        Вот так скромненько живу.
        SHMEL
        SHMEL
        12 октября в 20:23
          Lucho Gonzalez
          Lucho Gonzalez
          12 октября в 20:19
          Конечно у кокоши всё хорошо: за спартак не играет и денежки с федуна тянет
          drug01
          drug01
          12 октября в 20:17
          Ждём на поле!!!
          alex074
          alex074
          12 октября в 20:17
          Да и бог с ним...
          particular
          particular
          12 октября в 20:12
          Хорошая такая программа, просто замечательная и высокооплачиваемая..:)
          makkie
          makkie
          12 октября в 19:56
          Обычно когда Газизов что-то говорит о Кокорине, тот не выходит в следующем туре)

          Но было очевидно, что с Зенитом не играл совсем не из-за травмы.
          spartak kursk
          spartak kursk
          12 октября в 19:55
          С Кокориным всё хорошо...
          Со Спартаком тоже всё хорошо,пока Кокорин не играет за красно-белых
          Баланс хорошего найден...
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