Дзюбу заездили в клубе и сборной. Артёму нужен отдых, чтобы быть сильным и не сломаться

«Соккер.ру» пытается разобраться в очевидной проблеме.
В чем проблема?
Дзюба — форвард России №1. Это большая честь и тяжелая ноша, статус, который постоянно нуждается в подтверждении, а Артёму в силу его репутации не прощают даже малейших промахов. У болельщиков «Зенита» и сборной России достаточно объективных причин, чтобы быть благодарными Дзюбе — за чемпионства, кубки, выступления на чемпионате мира. За последние два года мы как-то привыкли, что Артём постоянно «в огне», и хотя нет ничего криминального в спаде, который сейчас переживает форвард, его неоптимальное состояние может дорого обойтись командам, за которые он играет.
Вернее, уже обходится. После матча «Спартак» — «Зенит», в котором петербуржцы упустили победу, многие эксперты указали на промашку Сергея Семака, который мог (и, кажется, даже хотел) заменить Дзюбу по ходу второго тайма, но не сделал этого. В результате «сине-бело-голубые» в последней четверти матча остались без движения в атакующей линии и позволили «Спартаку» сравнять счет. Вот что сказал сразу после матча бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин:
Дзюба еще не до конца физически готов. Не знаю, с чем это связано, может быть, травмы. В этой ситуации я не согласен с Семаком, который сказал, мол, кем нам усиливать атаку? А нужно ли было усиливать атаку? Нужно было просто выпустить футболиста, который дал бы впереди объем и мог зацепиться за мяч. Артём в прессинге совсем не участвовал. Я готов попасть в санкционный список, но я бы его заменил еще в перерыве, и он бы даже не отдал голевую передачу.
Человеку, который поддерживает «Зенит» и разбирается в футболе лучше подавляющего большинства болельщиков, настолько не понравилась игра Дзюбы. Вчера похожие чувства испытали все те, кто переживает за сборную России: наш капитан минуты после 60-й перестал выигрывать единоборства и передвигался по полю едва ли не ползком. В запасе сидели Соболев и Комличенко, но Станислав Черчесов, как и Сергей Семак, не решился сделать очевидную вроде бы замену. И это самое непонятное.
Почему тренеры отказываются менять Дзюбу?
Народный артист России, пианист Денис Мацуев объяснил присутствие уставшего Дзюбы на поле «внутренней верой» Черчесова. Объяснение слабоватое, хотя и отчасти справедливое: тренеры регулярно делают выбор в пользу класса и опыта, несмотря на плохую текущую форму или проблемы со здоровьем.
Иногда это порождает красивые истории, но не реже приводит и к провалам: например, закат эпохи Почеттино в «Тоттенхэме» начался с ошибочного решения выпустить в стартовом составе на финальный матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля» не до конца готового Харри Кейна.
Конечно же, Семак и Черчесов верят в Дзюбу после всего того, что он для них сделал, но они еще и знают Дзюбу, который хочет играть всегда и по 90 минут вне зависимости от своего состояния. Сергей Семак грамотно ответил на вопрос о недовольстве Артёма заменой в Екатеринбурге:
Дзюба был не очень доволен заменой? Это же прекрасно. Как футболист может быть доволен, если его меняют? Все хотят играть. Это эмоции и хорошо, что они есть.
Впрочем, выводы оказались даже красноречивее слов: в следующих матчах Семак оставлял Дзюбу на поле до финального свистка, хотя в том же матче со «Спартаком» порывался его убрать дважды, но получил лишь убедительное возражение в ответ. Вся соль в том, что Артём относится к заменам как к выражению недоверия, а сильный Дзюба на поле только тогда, когда он чувствует максимальное доверие со стороны тренера. Меняя Дзюбу, Семак и Черчесов должны иметь в виду возможные последствия, и раз уж оба предпочли «отмолчаться» в похожих ситуациях, значит, у них были на то причины.
У Дзюбы функциональный спад? Как это произошло?
Дело не хитрое. Дзюбе 32 года, а за последние 4 месяца он сыграл 23 матча — в среднем по матчу раз в 5 дней. Трудный и непривычный для российского футболиста график, тем более Артём почти всегда играет по 90 минут, а в придачу к уже не юношескому возрасту у него большое и тяжелое тело — маленьким и жилистым проще входить в форму, хотя даже тому же Оздоеву приходится непросто.
Из-за скомканного летнего календаря у команд РПЛ не было полноценных летних сборов, а весной на протяжении пары месяцев каждый поддерживал форму как мог. Так что речь не о спаде имени Дзюбы, похожие трудности сейчас у всех спортсменов, выбившихся из тренировочного графика, а потом окунувшихся в оковы плотного календаря. У Артёма проблемы усугубляются антропометрическими параметрами и, возможно, какими-то травмами и болячками.
Что будет дальше?
Сейчас середина октября, до большой паузы еще два месяца и 17 матчей, в которых может сыграть Дзюба. Настоящая мясорубка с Лигой чемпионов и футболом в тяжелых климатических условиях впереди. Если Артём хочет проявить себя во всей красе в главных матчах, ему нужно соглашаться на замены и на полноценный отдых, когда есть такая возможность. Например, совсем не обязательно было играть тайм против шведов в товарищеском матче за три дня до встречи с Турцией в Лиге Наций.
У «Зенита» тоже будут матчи, в которых должны выходить и добывать результат честолюбивые дублеры, пока лидеры отдыхают. Если Дзюба окончательно загонит себя и будет ползать по полю, то принесет мало пользы «Зениту» и сборной России, тем более большинство его сильных качеств напрямую зависят от физической готовности. Кроме того, хроническая усталость увеличивает риск получение травм. Артём, похоже, на пределе, и хотя он всегда хочет играть, должны найтись мудрые люди, которые помогут ему не навредить себе.
Но гению бабла все мало
Но гению бабла все мало
Сами виноваты. Повесили корону на дерево и умиляются). Что Семак, что Черчес зависимы от него и плана Б у них нет. Дело идёт к большому шухеру в сборной.
Сами виноваты. Повесили корону на дерево и умиляются). Что Семак, что Черчес зависимы от него и плана Б у них нет. Дело идёт к большому шухеру в сборной.
Он и в воду, и в огонь,
И в Азмуна, и в ЛЧ
Попадает всех ловчей.
Ни Черчес и ни Семак
Не найдут замен никак,
Ибо верят - этот танк
Затолкает кое-как.
Он и в воду, и в огонь,
И в Азмуна, и в ЛЧ
Попадает всех ловчей.
Ни Черчес и ни Семак
Не найдут замен никак,
Ибо верят - этот танк
Затолкает кое-как.