Дзюбу заездили в клубе и сборной. Артёму нужен отдых, чтобы быть сильным и не сломаться

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12 октября 2020, 21:25

«Соккер.ру» пытается разобраться в очевидной проблеме.

В чем проблема?

Дзюба — форвард России №1. Это большая честь и тяжелая ноша, статус, который постоянно нуждается в подтверждении, а Артёму в силу его репутации не прощают даже малейших промахов. У болельщиков «Зенита» и сборной России достаточно объективных причин, чтобы быть благодарными Дзюбе — за чемпионства, кубки, выступления на чемпионате мира. За последние два года мы как-то привыкли, что Артём постоянно «в огне», и хотя нет ничего криминального в спаде, который сейчас переживает форвард, его неоптимальное состояние может дорого обойтись командам, за которые он играет.

Вернее, уже обходится. После матча «Спартак» — «Зенит», в котором петербуржцы упустили победу, многие эксперты указали на промашку Сергея Семака, который мог (и, кажется, даже хотел) заменить Дзюбу по ходу второго тайма, но не сделал этого. В результате «сине-бело-голубые» в последней четверти матча остались без движения в атакующей линии и позволили «Спартаку» сравнять счет. Вот что сказал сразу после матча бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин:

Дзюба еще не до конца физически готов. Не знаю, с чем это связано, может быть, травмы. В этой ситуации я не согласен с Семаком, который сказал, мол, кем нам усиливать атаку? А нужно ли было усиливать атаку? Нужно было просто выпустить футболиста, который дал бы впереди объем и мог зацепиться за мяч. Артём в прессинге совсем не участвовал. Я готов попасть в санкционный список, но я бы его заменил еще в перерыве, и он бы даже не отдал голевую передачу.

Человеку, который поддерживает «Зенит» и разбирается в футболе лучше подавляющего большинства болельщиков, настолько не понравилась игра Дзюбы. Вчера похожие чувства испытали все те, кто переживает за сборную России: наш капитан минуты после 60-й перестал выигрывать единоборства и передвигался по полю едва ли не ползком. В запасе сидели Соболев и Комличенко, но Станислав Черчесов, как и Сергей Семак, не решился сделать очевидную вроде бы замену. И это самое непонятное.

Почему тренеры отказываются менять Дзюбу?

Народный артист России, пианист Денис Мацуев объяснил присутствие уставшего Дзюбы на поле «внутренней верой» Черчесова. Объяснение слабоватое, хотя и отчасти справедливое: тренеры регулярно делают выбор в пользу класса и опыта, несмотря на плохую текущую форму или проблемы со здоровьем.

Иногда это порождает красивые истории, но не реже приводит и к провалам: например, закат эпохи Почеттино в «Тоттенхэме» начался с ошибочного решения выпустить в стартовом составе на финальный матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля» не до конца готового Харри Кейна.

Конечно же, Семак и Черчесов верят в Дзюбу после всего того, что он для них сделал, но они еще и знают Дзюбу, который хочет играть всегда и по 90 минут вне зависимости от своего состояния. Сергей Семак грамотно ответил на вопрос о недовольстве Артёма заменой в Екатеринбурге:

Дзюба был не очень доволен заменой? Это же прекрасно. Как футболист может быть доволен, если его меняют? Все хотят играть. Это эмоции и хорошо, что они есть.

Впрочем, выводы оказались даже красноречивее слов: в следующих матчах Семак оставлял Дзюбу на поле до финального свистка, хотя в том же матче со «Спартаком» порывался его убрать дважды, но получил лишь убедительное возражение в ответ. Вся соль в том, что Артём относится к заменам как к выражению недоверия, а сильный Дзюба на поле только тогда, когда он чувствует максимальное доверие со стороны тренера. Меняя Дзюбу, Семак и Черчесов должны иметь в виду возможные последствия, и раз уж оба предпочли «отмолчаться» в похожих ситуациях, значит, у них были на то причины.

У Дзюбы функциональный спад? Как это произошло?

Дело не хитрое. Дзюбе 32 года, а за последние 4 месяца он сыграл 23 матча — в среднем по матчу раз в 5 дней. Трудный и непривычный для российского футболиста график, тем более Артём почти всегда играет по 90 минут, а в придачу к уже не юношескому возрасту у него большое и тяжелое тело — маленьким и жилистым проще входить в форму, хотя даже тому же Оздоеву приходится непросто.

Из-за скомканного летнего календаря у команд РПЛ не было полноценных летних сборов, а весной на протяжении пары месяцев каждый поддерживал форму как мог. Так что речь не о спаде имени Дзюбы, похожие трудности сейчас у всех спортсменов, выбившихся из тренировочного графика, а потом окунувшихся в оковы плотного календаря. У Артёма проблемы усугубляются антропометрическими параметрами и, возможно, какими-то травмами и болячками.

Что будет дальше?

Сейчас середина октября, до большой паузы еще два месяца и 17 матчей, в которых может сыграть Дзюба. Настоящая мясорубка с Лигой чемпионов и футболом в тяжелых климатических условиях впереди. Если Артём хочет проявить себя во всей красе в главных матчах, ему нужно соглашаться на замены и на полноценный отдых, когда есть такая возможность. Например, совсем не обязательно было играть тайм против шведов в товарищеском матче за три дня до встречи с Турцией в Лиге Наций.

У «Зенита» тоже будут матчи, в которых должны выходить и добывать результат честолюбивые дублеры, пока лидеры отдыхают. Если Дзюба окончательно загонит себя и будет ползать по полю, то принесет мало пользы «Зениту» и сборной России, тем более большинство его сильных качеств напрямую зависят от физической готовности. Кроме того, хроническая усталость увеличивает риск получение травм. Артём, похоже, на пределе, и хотя он всегда хочет играть, должны найтись мудрые люди, которые помогут ему не навредить себе.