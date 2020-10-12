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Дзюбу заездили в клубе и сборной. Артёму нужен отдых, чтобы быть сильным и не сломаться

12 октября 2020, 21:25
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«Соккер.ру» пытается разобраться в очевидной проблеме.

В чем проблема?

Дзюба — форвард России №1. Это большая честь и тяжелая ноша, статус, который постоянно нуждается в подтверждении, а Артёму в силу его репутации не прощают даже малейших промахов. У болельщиков «Зенита» и сборной России достаточно объективных причин, чтобы быть благодарными Дзюбе — за чемпионства, кубки, выступления на чемпионате мира. За последние два года мы как-то привыкли, что Артём постоянно «в огне», и хотя нет ничего криминального в спаде, который сейчас переживает форвард, его неоптимальное состояние может дорого обойтись командам, за которые он играет.

Вернее, уже обходится. После матча «Спартак» — «Зенит», в котором петербуржцы упустили победу, многие эксперты указали на промашку Сергея Семака, который мог (и, кажется, даже хотел) заменить Дзюбу по ходу второго тайма, но не сделал этого. В результате «сине-бело-голубые» в последней четверти матча остались без движения в атакующей линии и позволили «Спартаку» сравнять счет. Вот что сказал сразу после матча бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин:

Дзюба еще не до конца физически готов. Не знаю, с чем это связано, может быть, травмы. В этой ситуации я не согласен с Семаком, который сказал, мол, кем нам усиливать атаку? А нужно ли было усиливать атаку? Нужно было просто выпустить футболиста, который дал бы впереди объем и мог зацепиться за мяч. Артём в прессинге совсем не участвовал. Я готов попасть в санкционный список, но я бы его заменил еще в перерыве, и он бы даже не отдал голевую передачу.

Человеку, который поддерживает «Зенит» и разбирается в футболе лучше подавляющего большинства болельщиков, настолько не понравилась игра Дзюбы. Вчера похожие чувства испытали все те, кто переживает за сборную России: наш капитан минуты после 60-й перестал выигрывать единоборства и передвигался по полю едва ли не ползком. В запасе сидели Соболев и Комличенко, но Станислав Черчесов, как и Сергей Семак, не решился сделать очевидную вроде бы замену. И это самое непонятное.

Почему тренеры отказываются менять Дзюбу?

Народный артист России, пианист Денис Мацуев объяснил присутствие уставшего Дзюбы на поле «внутренней верой» Черчесова. Объяснение слабоватое, хотя и отчасти справедливое: тренеры регулярно делают выбор в пользу класса и опыта, несмотря на плохую текущую форму или проблемы со здоровьем.

Иногда это порождает красивые истории, но не реже приводит и к провалам: например, закат эпохи Почеттино в «Тоттенхэме» начался с ошибочного решения выпустить в стартовом составе на финальный матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля» не до конца готового Харри Кейна.

Конечно же, Семак и Черчесов верят в Дзюбу после всего того, что он для них сделал, но они еще и знают Дзюбу, который хочет играть всегда и по 90 минут вне зависимости от своего состояния. Сергей Семак грамотно ответил на вопрос о недовольстве Артёма заменой в Екатеринбурге:

Дзюба был не очень доволен заменой? Это же прекрасно. Как футболист может быть доволен, если его меняют? Все хотят играть. Это эмоции и хорошо, что они есть.

Впрочем, выводы оказались даже красноречивее слов: в следующих матчах Семак оставлял Дзюбу на поле до финального свистка, хотя в том же матче со «Спартаком» порывался его убрать дважды, но получил лишь убедительное возражение в ответ. Вся соль в том, что Артём относится к заменам как к выражению недоверия, а сильный Дзюба на поле только тогда, когда он чувствует максимальное доверие со стороны тренера. Меняя Дзюбу, Семак и Черчесов должны иметь в виду возможные последствия, и раз уж оба предпочли «отмолчаться» в похожих ситуациях, значит, у них были на то причины.

У Дзюбы функциональный спад? Как это произошло?

Дело не хитрое. Дзюбе 32 года, а за последние 4 месяца он сыграл 23 матча — в среднем по матчу раз в 5 дней. Трудный и непривычный для российского футболиста график, тем более Артём почти всегда играет по 90 минут, а в придачу к уже не юношескому возрасту у него большое и тяжелое тело — маленьким и жилистым проще входить в форму, хотя даже тому же Оздоеву приходится непросто.

Из-за скомканного летнего календаря у команд РПЛ не было полноценных летних сборов, а весной на протяжении пары месяцев каждый поддерживал форму как мог. Так что речь не о спаде имени Дзюбы, похожие трудности сейчас у всех спортсменов, выбившихся из тренировочного графика, а потом окунувшихся в оковы плотного календаря. У Артёма проблемы усугубляются антропометрическими параметрами и, возможно, какими-то травмами и болячками.

Что будет дальше?

Сейчас середина октября, до большой паузы еще два месяца и 17 матчей, в которых может сыграть Дзюба. Настоящая мясорубка с Лигой чемпионов и футболом в тяжелых климатических условиях впереди. Если Артём хочет проявить себя во всей красе в главных матчах, ему нужно соглашаться на замены и на полноценный отдых, когда есть такая возможность. Например, совсем не обязательно было играть тайм против шведов в товарищеском матче за три дня до встречи с Турцией в Лиге Наций.

У «Зенита» тоже будут матчи, в которых должны выходить и добывать результат честолюбивые дублеры, пока лидеры отдыхают. Если Дзюба окончательно загонит себя и будет ползать по полю, то принесет мало пользы «Зениту» и сборной России, тем более большинство его сильных качеств напрямую зависят от физической готовности. Кроме того, хроническая усталость увеличивает риск получение травм. Артём, похоже, на пределе, и хотя он всегда хочет играть, должны найтись мудрые люди, которые помогут ему не навредить себе.

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санек002
санек002 ответ UDAV1266 (раскрыть)
14 октября в 23:54
да уж!это точно!
puperr
puperr ответ yasukuni (раскрыть)
14 октября в 10:16
Да не, не помер бы, потому что если бы покупали в Англию, он бы там максимум играл в Кубке Лиги
UDAV1266
UDAV1266
14 октября в 06:00
нет слов как быстро он устал дереву нужен покой ведь в впереди лига чемпионов
астап бендер
астап бендер ответ Nick Ch (раскрыть)
13 октября в 20:17
Подпишусь под каждым словом,добавлю только-из бревна ГНИЛОГО !!!
kingoffam
kingoffam
13 октября в 19:19
23 матча-это примерно 35 часов.4 рабочих дня.За 4 месяца.За 3 ляма ненаших денег в год.Вот ведь гады какие,совсем Шлюбика ушатали.
stachel
stachel
13 октября в 19:03
В принципе все верно. Тема объективно довольно слабый по европейским стандартам игрок. Медленный, не резкий, не супер координированный, не выносливый и слишком узкоспециализированный. Но с большими фин. запросами! В топ лиге его могла бы взять условная фортуна, но не потянет трансферт и з/п. А команде из верхней части таблицы топ 5 он и даром не нужен.
stachel
stachel ответ yasukuni (раскрыть)
13 октября в 18:57
А супер-дрон после покера ливеру решил что пора передохнуть...ну а что дальше, всем известно )))
Nick Ch
Nick Ch
13 октября в 16:53
Слепили кумира и идола из бревна. Он - чудесное олицетворение всего плохого в нашем футболе (и не только): подлое падкое до денег дитя лимита, которое играть толком в футбол не умеет, только балаболит на камеру и вне себя от себя, подлизал Путину - стали пиарить, сделали капитаном сборной и неприкасаемым.
Roger Young
Roger Young
13 октября в 16:24
удачи Артему.
lobsterdam
lobsterdam
13 октября в 13:28, ред.
если этот перец - форвард, то папа Римский живет в Монголии. Просто другого нет или плохо ищут, вот и превозносят пустоту до небес, надувают пустышку. Но мы-то видим, что из себя представляет на самом деле этот стоячий персонаж! То же мне "кумира" создали!
neukomm
neukomm
13 октября в 11:46, ред.
Думаю, что Дзюба просто боится стать снова ненужным, как это было после Спартака, или когда в Тулу сослали. Боится перестать быть востребованным - в клубе, в сборной, в СМИ. Понимает, что осталось ему не много, вот и лезет куда только можно.
Антон Гнатенко 1
Антон Гнатенко 1
13 октября в 09:09
Чабан набрал сброд из своих кумовьев и родственников, даже отвращение от таких сборников.А дерево оно и есть дерево
санек002
санек002 ответ Kosmos58 (раскрыть)
13 октября в 09:01
    VAN ARM
    VAN ARM
    13 октября в 08:03
    просто нужен тихий час после обеда))))))))))))))))))
    Kosmos58
    Kosmos58
    13 октября в 07:34
    "Лучший футболист России" ... Дальше и читать не стал. Вот уровень нашего пешбола!
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath ответ Заполярный (раскрыть)
    13 октября в 07:34
    Минут через 15. Целый тайм в таком режиме, как Зобнин - для "оно" это зашквар.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    13 октября в 07:30
    Судьи нужны ему, чтобы толкать защитников и пенальти забивать
    yasukuni
    yasukuni
    13 октября в 05:58
    Статья прекрасно доказывает, почему НИКТО из ногомячеров НИКОГДА не заиграет в Англии. Ведь там один только чемпионат АПЛ и их кубки имеют больше матчей, чем у нас все-все-все: чемпионат, кубок, еврокубки, сборная. Пусти игрочишку туда, ведь помрет от натуги. Потому СуперПава там лентяем и назвали, что не тянул. Не привыкли и не тренированы под тамошний ритм, особенно предновогоднюю неделю.
    brauning.86
    brauning.86
    13 октября в 01:59
    Так все мечтают чтоб гений отдохнул
    Но гению бабла все мало
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    13 октября в 01:15
    Ахахахаха. Ну и статья). Аж на слезу пробило). Семака, который хотел заменить "героя нации", "лев" назвал животным женского пола у собак)).! Это называется "заездили"!?). Дзю играет так фактически постоянно. Единственная его радость, это домашние матчи с судейством россудей. Там, где работают европейцы "любителя случки" не видать. А гонору выше крыши.
    Сами виноваты. Повесили корону на дерево и умиляются). Что Семак, что Черчес зависимы от него и плана Б у них нет. Дело идёт к большому шухеру в сборной.
    Заполярный
    Заполярный
    13 октября в 00:42
    Как он может устать, если оно ходит пешком по полю. Если бы оно пробежало столько, сколько Зобнин за матч наматывает, то после первого тайма уже бы загнулся
    Евгений Сербин
    Евгений Сербин
    13 октября в 00:31
    А усатый не видел этого? Чем они там занимаются?
    puperr
    puperr
    13 октября в 00:10
    Я чего-то не пойму, откуда взялись 23 матча за 4 месяца? Да и Зобнин к примеру сыграл матчей точно не меньше, но что то его не хотят щадить. Или у нас привилегии только для Дзюбы?
    u36m6hvctfha
    u36m6hvctfha
    12 октября в 23:36
    Руки прочь, его не тронь,
    Он и в воду, и в огонь,
    И в Азмуна, и в ЛЧ
    Попадает всех ловчей.

    Ни Черчес и ни Семак
    Не найдут замен никак,
    Ибо верят - этот танк
    Затолкает кое-как.
    Т34
    Т34
    12 октября в 23:33
    Загнанную лошадь пристреливают.
    particular
    particular
    12 октября в 22:31, ред.
    Уверовавшим в незаменимость Дзюбы пора смириться с необходимостью вывода его с орбиты сборной... Как минимум... А в клубе могут и дальше вынимать его из функциональных ям и носить на руках сколько заблагорассудится...
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    12 октября в 22:31
    Совсем народ держат за глупцов, Дзюба - это дно российского футбола.
    Hypnoz
    Hypnoz
    12 октября в 21:55
    Он же пешком ходит, будет посмешищем в ЛЧ !
    Сп62
    Сп62
    12 октября в 21:51
    Не хочет, чтоб его меняли, значит боится конкуренции.
    Faustello
    Faustello
    12 октября в 21:48, ред.
    Тяжело историю творить, величие нести в массы, кайфовать по полной, да и Азмун уже приелся...
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