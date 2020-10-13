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Результат теста Гильерме на коронавирус оказался отрицательным

13 октября 2020, 21:35

Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо в своем твиттере сообщил о результатах очередных тестов голкипера «железнодорожников» Маринато Гильерме на коронавирус.

У Мацея Рыбуса последний тест отрицательный. Сегодня Мацей сдал ещё один тест, результаты завтра. Если он также будет отрицательный, Рыбус сможет прибыть в расположение клуба. Такая же процедура и у Камано. У Гильерме тесты отрицательные.

Напомним, что Гильерме 7 октября был вынужден покинуть расположение сборной России и уйти на самоизоляцию, так как его анализы на COVID-19 были сомнительными.

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Faustello
Faustello
13 октября в 23:11
Сверхпроводники, был вирус, нет вируса...
beefs
beefs
13 октября в 23:03
результаты тестов радуют....
Caniggia
Caniggia
13 октября в 22:41
Гилька-дырка вообще не потеря для сборной!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 октября в 22:16
Всё отлично, можно играть...
mihaluch
mihaluch
13 октября в 22:03
Быстро анализы становятся отрицательными.
shlomo
shlomo
13 октября в 22:00
Это уже...да нужно так было...
ЮЗИК
ЮЗИК
13 октября в 21:38
Это уже не редкость
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