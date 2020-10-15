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Семак: «Степень серьёзности травмы Малкома нам ещё предстоит оценить»

15 октября 2020, 18:51

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмированных футболистах.

Дриусси начал заниматься в общей группе. Конечно, говорить, что он набрал форму, пока рано. Нужно войти в игровой и тренировочный тонус. Посмотрим, как он будет набирать форму, но он сейчас в обойме. У Малкома действительно повреждение. Он не занимается в общей группе. Степень серьёзности его повреждения нам ещё предстоит оценить. Его участие в матче с «Сочи» маловероятно.

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 00:08
40 лямов...ужас.
Заполярный
Заполярный
15 октября в 22:38
Дорогой хрусталь.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
15 октября в 21:03
Уахххаххах инвалида взяли за 40 мультов
Давайте думать
Давайте думать ответ Леон Бугаев (раскрыть)
15 октября в 20:58
Малком в холодное время года не играет, косарь!!!
Бубнин
Бубнин
15 октября в 20:35
Уже оценили в 40 млн.
Legend 6
Legend 6
15 октября в 20:27
Зениту нужна замена Малкому. Барса может предложить Дембеле.
Это как у владельцев Рендж Ровера, должно быть два Рендж Ровера, пока один в сервисе, на втором можно ездить.
112910415
112910415
15 октября в 20:17
решили поберечь !
Сочи будут жёстко играть на победу ... )
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
15 октября в 19:42
Ленивые в зените негры!
Roger Young
Roger Young
15 октября в 19:42
малком изначально покупка мешка с дырявым дном. Теперь постоянно будут проблемы и будет выпадать из процесса
cska vperiod
cska vperiod
15 октября в 19:36
Опять 40 милионник филонит.
ошалевший
ошалевший ответ Леон Бугаев (раскрыть)
15 октября в 19:28
отмазка обычная,причём больше для своих же болел,,с фармом игроки не важны
drug01
drug01
15 октября в 19:27
Это важный игрок
ДСА
ДСА
15 октября в 19:19
Это халявщик, а не игрок.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
15 октября в 19:19
Здоровья Малкому!
mihaluch
mihaluch
15 октября в 19:13
Малком отыграл свой лимит.
Big krendel
Big krendel
15 октября в 19:10
Сочи стали сильной командой. Но Зениту вполне по силам их обыграть без Малкома.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
15 октября в 19:07
Когда Малком успел травмироваться?
VAN ARM
VAN ARM
15 октября в 19:01
хотелось бы сильнейший состав видеть )))) всем здоровья
LOpp
LOpp
15 октября в 19:01, ред.
Все, лимит матчей в этом году Малком выбрал
sv_1969
sv_1969
15 октября в 19:01
Победить Сочи Малком не нужен!!
STVA 1
STVA 1
15 октября в 18:57
Не удивлен почему то))
Q-J-G
Q-J-G
15 октября в 18:52
пора бы уже оценить
shlomo
shlomo
15 октября в 18:52
Здоровья.....и быстрее в строй
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