Семак: «Степень серьёзности травмы Малкома нам ещё предстоит оценить»

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмированных футболистах.
Дриусси начал заниматься в общей группе. Конечно, говорить, что он набрал форму, пока рано. Нужно войти в игровой и тренировочный тонус. Посмотрим, как он будет набирать форму, но он сейчас в обойме. У Малкома действительно повреждение. Он не занимается в общей группе. Степень серьёзности его повреждения нам ещё предстоит оценить. Его участие в матче с «Сочи» маловероятно.
Это как у владельцев Рендж Ровера, должно быть два Рендж Ровера, пока один в сервисе, на втором можно ездить.
Это как у владельцев Рендж Ровера, должно быть два Рендж Ровера, пока один в сервисе, на втором можно ездить.
Сочи будут жёстко играть на победу ... )
Сочи будут жёстко играть на победу ... )