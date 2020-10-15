Семак: «Степень серьёзности травмы Малкома нам ещё предстоит оценить»

Наставник «Зенита» рассказал о травмированных футболистах.

Дриусси начал заниматься в общей группе. Конечно, говорить, что он набрал форму, пока рано. Нужно войти в игровой и тренировочный тонус. Посмотрим, как он будет набирать форму, но он сейчас в обойме. У Малкома действительно повреждение. Он не занимается в общей группе. Степень серьёзности его повреждения нам ещё предстоит оценить. Его участие в матче с «Сочи» маловероятно.