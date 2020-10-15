Сорокин: «Россия готова принять групповой этап молодёжного Евро»

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15 октября 2020, 16:55

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге и член исполкома УЕФА Алексей Сорокин прокомментировал информацию, что Россия рассматривает возможность проведения части группового этапа чемпионата Европы среди сборных U21 в марте следующего года.

Россия инфраструктурно и со стороны компетенций готова к принятию подобного рода мероприятий. Заявку на такие турниры подаёт РФС .