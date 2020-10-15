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Сорокин: «Россия готова принять групповой этап молодёжного Евро»

15 октября 2020, 16:55

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге и член исполкома УЕФА Алексей Сорокин прокомментировал информацию, что Россия рассматривает возможность проведения части группового этапа чемпионата Европы среди сборных U21 в марте следующего года.

Россия инфраструктурно и со стороны компетенций готова к принятию подобного рода мероприятий. Заявку на такие турниры подаёт РФС.

Также недавно Сорокин отметил смелость УЕФА за организацию игры за Суперкубок с фанатами.

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Все комментарии
galem72
galem72
15 октября в 21:28
Очередной холуй мечтает о пире во время плешивой чумы (не путать с covid'ом). Вот пусть за свой счёт и организовывает этот низкорейтинговый второсортный турнир.
Байкал-38
Байкал-38 ответ LOpp (раскрыть)
15 октября в 18:25
    LOpp
    LOpp
    15 октября в 18:11
    Опять выберут не футбольные регионы, типо Саранск, Питер, Екатеринбург... популяризация футбола видите ли.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ VAN ARM (раскрыть)
    15 октября в 18:05
    А на вас и не рассчитывают! Шах и мат!!!
    Если я не хожу на Спартак и на ЦСКА, то тогда должны их расформировать получается?
    Если мне не нравиться к примеру китайская кухня, то её надо уничтожить?
    Ты сам то понимаешь о чём ты говоришь?
    Я тебе больше скажу, на нашу сборную будет аншлаг (на сколько это возможно)!
    А об вас и не вспомнят!
    VAN ARM
    VAN ARM ответ Байкал-38 (раскрыть)
    15 октября в 18:00
    на цска я хожу на стадион хоть и редко к сожалению ,а на это ни я ни мои знакомые не пойдут))
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ VAN ARM (раскрыть)
    15 октября в 17:56
    Да причём тут это? Сейчас везде так, возможно ситуация измениться. Тебе, что от этого плохо станет?
    Так давай всё по всему миру закроем и будем сидеть дома.
    А ты покажи пример, выступи против ЦСКА, для чего они играют с малым количеством зрителей, а возможно скоро будут с пустыми трибунами играть. Скажи какие они плохие и отрекись от них! А то как то двояки твои взгляды.
    VAN ARM
    VAN ARM ответ Байкал-38 (раскрыть)
    15 октября в 17:48
    подскажи сколько на этом турнире будет зрителей)) наверное столько же сколько на играх чемпионата))
    VAN ARM
    VAN ARM ответ Zimka (раскрыть)
    15 октября в 17:45
    это лишнее)) просто нужно доступнее сделать а то трибуны пустые,за редким исключением))
    Zimka
    Zimka ответ VAN ARM (раскрыть)
    15 октября в 17:41
    Ну давай разберём тогда стадионы и по кирпичу пенсионерам раздадим.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ VAN ARM (раскрыть)
    15 октября в 17:34
    И что не строить теперь и не принимать турниры мирового уровня? Так строить не будут ты же первым будешь об этом кричать, что ничего не делают.
    Просто ты из той категории людей, которые всегда не довольны будут, что бы не делали.
    VAN ARM
    VAN ARM ответ Zimka (раскрыть)
    15 октября в 17:28
    это не окупается ))особенно у нас))
    Zimka
    Zimka ответ VAN ARM (раскрыть)
    15 октября в 17:23
    А зачем строить стадионы и инфраструктуру? Чтобы они простаивали? Чем больше соревнований тем больше шанс что это всё окупится.
    drug01
    drug01
    15 октября в 17:19
    Опыт работы есть проведём на уровне
    beefs
    beefs
    15 октября в 17:17
    на этом же можно подзаработать...
    VAN ARM
    VAN ARM
    15 октября в 17:10
    у нас что меньше всех своих проблем?)))))))))))))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    15 октября в 16:56
    Да примем фсех...
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