Сорокин: «Россия готова принять групповой этап молодёжного Евро»

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге и член исполкома УЕФА Алексей Сорокин прокомментировал информацию, что Россия рассматривает возможность проведения части группового этапа чемпионата Европы среди сборных U21 в марте следующего года.
Россия инфраструктурно и со стороны компетенций готова к принятию подобного рода мероприятий. Заявку на такие турниры подаёт РФС.
Также недавно Сорокин отметил смелость УЕФА за организацию игры за Суперкубок с фанатами.
Если я не хожу на Спартак и на ЦСКА, то тогда должны их расформировать получается?
Если мне не нравиться к примеру китайская кухня, то её надо уничтожить?
Ты сам то понимаешь о чём ты говоришь?
Я тебе больше скажу, на нашу сборную будет аншлаг (на сколько это возможно)!
А об вас и не вспомнят!
Если я не хожу на Спартак и на ЦСКА, то тогда должны их расформировать получается?
Если мне не нравиться к примеру китайская кухня, то её надо уничтожить?
Ты сам то понимаешь о чём ты говоришь?
Я тебе больше скажу, на нашу сборную будет аншлаг (на сколько это возможно)!
А об вас и не вспомнят!
Так давай всё по всему миру закроем и будем сидеть дома.
А ты покажи пример, выступи против ЦСКА, для чего они играют с малым количеством зрителей, а возможно скоро будут с пустыми трибунами играть. Скажи какие они плохие и отрекись от них! А то как то двояки твои взгляды.
Так давай всё по всему миру закроем и будем сидеть дома.
А ты покажи пример, выступи против ЦСКА, для чего они играют с малым количеством зрителей, а возможно скоро будут с пустыми трибунами играть. Скажи какие они плохие и отрекись от них! А то как то двояки твои взгляды.
Просто ты из той категории людей, которые всегда не довольны будут, что бы не делали.
Просто ты из той категории людей, которые всегда не довольны будут, что бы не делали.