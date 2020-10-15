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Писарев: «Нам не хватило свежести, чтобы дожать Венгрию»

15 октября 2020, 18:07
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Экс-игрок «Спартака» Николай Писарев прокомментировал результаты сборной России в последних матчах.

Россия не одержала ни одной победы в октябре из-за уровня подготовки. В последней игре с Венгрией (0:0) нам не хватило свежести, чтобы дожать соперника. Нужно было добавлять, больше выигрывать единоборств, создавать больше моментов. Просто не хватило «бензина». Мы впервые играли три матча за такое короткое время. Какой-то опыт мы получили, чтобы понять, где проблема. Потому что всегда были двухматчевые циклы.

Опасения за перспективы России в турнирной таблице? Мы же сейчас на первом месте. А у других сборных нет опасений, что они так и останутся на своих позициях? Это футбол. Все в наших руках. У нас есть травмированные ребята. На лидеров выпадет еще и еврокубковая нагрузка в ноябре, все будет зависеть от того, с каким составом мы через месяц подойдем к оставшимся встречам, и удастся ли ребятам в клубах обойтись без травм при большой нагрузке.

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Все комментарии
протон1
протон1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
15 октября в 22:24
игнашевич защитник был. они могут до 45 играть на высшем уровне. а тут жирков как нападающий так играет. помнишь райна гигза? сколько . ван дерсара. сколько7 уровни. жирков проф. пусть учаться у него. он в челси играл что говорить. оставьте в покое жиркова.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ протон1 (раскрыть)
15 октября в 22:22
Ну вот и получать 0 побед в трёх играх. Рано или поздно придётся ему искать замену.
Нашли же замену двум портретам, Игнашу, легенде 43. А Жирик просто физически не выдерживает таких нагрузок. А ему ещё в Зените играть на 3 турнира...
cska vperiod
cska vperiod
15 октября в 19:38
Нам не хватило тренерской мысли, чтобы дожать мадъяров.
протон1
протон1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
15 октября в 19:24
а свежие игроки ни о чем. а что делать если нет замены для жиркова7.
протон1
протон1
15 октября в 19:23
не надо было заключать контакт с саламычем аж до 23 года. расслабился. объелся. а игроки списали на то что типо ковид не дает играть
Leha-ha50
Leha-ha50
15 октября в 19:20
Просто не хватило мастерства - определенно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 октября в 19:07
Тут 2 причины. Престарелый состав, который надо давно и постепенно обновлять.
Так мало того, тренер заставляет играть 37-летнего Жиркова 3 матча без замен, остальные тоже не намного моложе. Откуда взяться свежести, возраст никто не отменял. И уж если Черчесов любит играть ветеранами, так нужно как то распределять нагрузку, шобы они не умирали на поле. Со шведами дать поиграть молодым и ближайшему резерву.
Этого не было сделано, результат мы все знаем.
Конечно, удобно рассуждать уже после игр, но думать над этим нужно было ДО начала.
Теперь матчи на выезде, и как бы нам опять не попасть в зависимость от матчей соперников. Правда, утешает то, что венгры дома играют хуже, чем на выезде...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
15 октября в 18:52
Такой же игровой цикл был и у Турции , и у Швеции, и у Венгрии. Им хватило свежести, а нашим миллионерам при их контрактах свежести не хватает? Им чего то иного не хватает, впрочем как и тренеру.
shlomo
shlomo
15 октября в 18:51
Ничего нового...все как обычно
За адекватность
За адекватность
15 октября в 18:50
А кто мешал ССЧ в матче со шведами на полную катушку использовать игроков, которых он не планировал выпускать в основе с Турцией, коли устают наши звезды мирового футбола от трех матчей за такой срок? А такие зарплаты они получать не устают? "Какой-то опыт мы получили, чтобы понять, где проблема." Ну так оно. А в ноябре скажите, ну проиграли все матчи, так а что Вы хотели. У ребят чемпионат, ЕК, а тут еще за сборную надрываться.Зато опыт приобрели. Главное на базе новые полки своевременно прибивайте, чтобы опыт было куда складывать.
Супервайзер
Супервайзер
15 октября в 18:44
Если всё время безрезультатно играть на бревно, то никакой свежести не хватит.
Q-J-G
Q-J-G
15 октября в 18:42
Тренера бы вам...
НАВСЕГДА
НАВСЕГДА
15 октября в 18:40
Если бы дерево бегало,то было бы по другому все,а он ноги ели тягал!
В лч такое не прокатит.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
15 октября в 18:34
Не хватило свежести... Носиться по полю не надо было как угорелые, попусту растрачивая и того небольшие силёнки. Если бы у команды были квалифицированный тренерский штаб и физиотерапевт, они бы, поверьте, сумели правильно распределить силы футболистов на весь игровой цикл.
beefs
beefs
15 октября в 18:30
а что скажет усатый...
drug01
drug01
15 октября в 18:25
Свежести и..... Мастерства
VAN ARM
VAN ARM
15 октября в 18:20
просто играли на своём уровне))
ALEX26659
ALEX26659
15 октября в 18:16
kolpankolpan
kolpankolpan
15 октября в 18:14, ред.
Писарев, вам не хватило хорошего паса. Вернее его давно уже не хватает в любом виде.А Ионову просто не повезло=бывает.Да ,комментатору в очках из Амкара--чудеса бывают.И даже очень.Только очень редко кому дано.Кстати нло --не чудо.
mihaluch
mihaluch
15 октября в 18:12
Какой разговор может быть о свежести.
КЭТиК
КЭТиК
15 октября в 18:08
Матч с Швецией тому виной.
офигенный
офигенный
15 октября в 18:08, ред.
надо было отдыхать лучше
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