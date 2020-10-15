Писарев: «Нам не хватило свежести, чтобы дожать Венгрию»

Экс-игрок «Спартака» прокомментировал результаты сборной России в последних матчах.

Россия не одержала ни одной победы в октябре из-за уровня подготовки. В последней игре с Венгрией (0:0) нам не хватило свежести, чтобы дожать соперника. Нужно было добавлять, больше выигрывать единоборств, создавать больше моментов. Просто не хватило «бензина». Мы впервые играли три матча за такое короткое время. Какой-то опыт мы получили, чтобы понять, где проблема. Потому что всегда были двухматчевые циклы.

Опасения за перспективы России в турнирной таблице? Мы же сейчас на первом месте. А у других сборных нет опасений, что они так и останутся на своих позициях? Это футбол. Все в наших руках. У нас есть травмированные ребята. На лидеров выпадет еще и еврокубковая нагрузка в ноябре, все будет зависеть от того, с каким составом мы через месяц подойдем к оставшимся встречам, и удастся ли ребятам в клубах обойтись без травм при большой нагрузке.