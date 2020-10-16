Месси: «Сейчас я менее зациклен на голах»

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины признался, что стал больше играть на команду, а также высказался на некоторые социальные темы.

Сейчас я стал менее зациклен на голах и стараюсь делать всё возможное для команды.

Для тех, кто больше всего в этом нуждается, важно сохранить все основные услуги в пандемии – водоснабжение, электричество, – а также базовые продукты питания.

Неравенство – одна из самых главных проблем нашего общества, и мы должны бороться за то, чтобы исправить это как можно скорее.