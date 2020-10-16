Месси: «Сейчас я менее зациклен на голах»

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что стал больше играть на команду, а также высказался на некоторые социальные темы.
Сейчас я стал менее зациклен на голах и стараюсь делать всё возможное для команды.
Для тех, кто больше всего в этом нуждается, важно сохранить все основные услуги в пандемии – водоснабжение, электричество, – а также базовые продукты питания.
Неравенство – одна из самых главных проблем нашего общества, и мы должны бороться за то, чтобы исправить это как можно скорее.
Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро недавно рассказал о том, каково делить номер с Месси. Игроки живут вместе во время сбора национальной команды Аргентины.
К сожалению никакой благотворительностью не исправить неравенство в обществе.
Но может это получится сделать у дельфина?!
К сожалению никакой благотворительностью не исправить неравенство в обществе.
Но может это получится сделать у дельфина?!
"...стараюсь делать всё возможное для команды..."
Вот прям Руни, 100%! Тот тоже после 12/13 начал "помогать" партнёрам по команде, а в итоге только мешал им играть, не выполнял свои функции и зря занимал стартовое место.
"...стараюсь делать всё возможное для команды..."
Вот прям Руни, 100%! Тот тоже после 12/13 начал "помогать" партнёрам по команде, а в итоге только мешал им играть, не выполнял свои функции и зря занимал стартовое место.
___________
Как же так Лео?
ведь твои персофаны, все эти годы свято верили, и с пеной у рта доказывали нам, что голы тебя не интересуют, что ты на них не зациклен.
Очередная ложь прояснилась!
___________
Как же так Лео?
ведь твои персофаны, все эти годы свято верили, и с пеной у рта доказывали нам, что голы тебя не интересуют, что ты на них не зациклен.
Очередная ложь прояснилась!