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Месси: «Сейчас я менее зациклен на голах»

вчера, 02:51

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что стал больше играть на команду, а также высказался на некоторые социальные темы.

Сейчас я стал менее зациклен на голах и стараюсь делать всё возможное для команды.

Для тех, кто больше всего в этом нуждается, важно сохранить все основные услуги в пандемии – водоснабжение, электричество, – а также базовые продукты питания.

Неравенство – одна из самых главных проблем нашего общества, и мы должны бороться за то, чтобы исправить это как можно скорее.

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро недавно рассказал о том, каково делить номер с Месси. Игроки живут вместе во время сбора национальной команды Аргентины.

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga
вчера в 18:59
Таких слов и в жизни не услышишь от нарцисса. Тот вечно зациклен на голы в ворота пожарных и врачей из Андорры и Лихтенштейна.
К сожалению никакой благотворительностью не исправить неравенство в обществе.
Но может это получится сделать у дельфина?!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 14:34
о неравенстве смешно слышать,правда если речь идёт не о сексуальном. Месси за год зарабатывает столько,что можно было накормить полафрики.
League1
League1
вчера в 13:59
Какая-то каша в голове у этого гнома. Говорит про неравенство, а сам неустанно доит барсу и добился того, что получает какие-то огромные, я бы даже сказал глупые деньги, поскольку их совершенно не заслуживает. При этом что-то не очень заметно, что он мощно занимается благотворительностью, так, слегонца, отстегивает иногда какие-то копеечки, как говорится - объедки с барского стола.
Project Pandora
Project Pandora
вчера в 10:59
"Неравенство ..." . Так поделись гонорарами с одноклубниками, которым зарплаты "режут", свистун.
galem72
galem72
вчера в 10:55
Когда не получается забивать голы, то возникают такие вот вьюхи: типа не очень-то и хочется, нужно мыслить о более высоком. ))

"...стараюсь делать всё возможное для команды..."

Вот прям Руни, 100%! Тот тоже после 12/13 начал "помогать" партнёрам по команде, а в итоге только мешал им играть, не выполнял свои функции и зря занимал стартовое место.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Великий-Князь Всея-Руси (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 08:45
Бартомеу продал патроны и оставил Каталонию без огня, аха-ха.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
вчера в 08:29
Персофанам это не нравится.
Groove000
Groove000 ответ Ляпсень (раскрыть)
вчера в 07:57
А что, а вдруг
Ляпсень
Ляпсень
вчера в 07:22
С такими речами прямой путь из инопланетян в президенты Аргентины. Хе-хе...
NGYRZ
NGYRZ
вчера в 05:59, ред.
Сейчас я стал менее зациклен на голах и стараюсь делать всё возможное для команды.
___________

Как же так Лео?
ведь твои персофаны, все эти годы свято верили, и с пеной у рта доказывали нам, что голы тебя не интересуют, что ты на них не зациклен.

Очередная ложь прояснилась!
d_fincher
d_fincher
вчера в 03:38
Мировой футбол жесток: Месси не выдержал давление с Дзюбой.
амурец
амурец
вчера в 03:37
сдулся и пошли отмазки, и не забивает и полезного ничего для сборной не делает
Анпилкин
Анпилкин
вчера в 02:59
Запал пропал
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 02:54
Когда был зациклен неплохо получалось.
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