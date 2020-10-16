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Голкипер «Дженоа»: «Я убеждён, что коронавирус был создан в лаборатории»

вчера, 15:24

Голкипер «Дженоа» Маттиа Перин высказал свою версию появления коронавируса COVID-19.

Я по-прежнему убежден, что вирус был создан в лаборатории, а не передался от животных. Однако люди, утверждающие, что вирус не опасен, или отрицающие его существование, совсем не соображают. Это люди без совести.

Боюсь ли я? Мы, спортсмены, все немного ипохондрики, тело — это наш рабочий инструмент, и мы хотим, чтобы он всегда был доведен до совершенства. Если брать травмы, то это не одно и то же, что и болезнь. Это во всех смыслах разные вещи. Болезнь коварна, словно неизвестный враг.

27-летний вратарь, права на которого принадлежат «Ювентусу», уже переболел коронавирусом.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 20:26
а тут и нет у меня сомнений что он из китайской лаборатории
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 18:14
Все спортсмены немного ипохондрики, а все вратари ещё и немного маразматики..
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:58
Придерживаюсь этого мнения
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:48, ред.
всё что происходит на Земле это творение природы которая создала такого монстра как человек а мы в свою очередь сейчас творим своими руками уничтожение природы и её богатств своим невежеством алчностью
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 16:20, ред.
Да эти китайцы по любому его спецально создали чтобы весь мир болел а у самих то у них че то быстро эпидемия закончилась. Это подозрительно. Вот они и спалились!
David Young
David Young
вчера в 15:55
Точно никто не знает, как там всё было. Скорее всего, это не лабораторная вещь, мало что на это указывает, да и звучит это как одна из теорий заговора, а они, в основном, либо ошибочны, либо только частично правдивы. В любом случае, важнее искать вакцину, которая ещё и не будет иметь серьёзных побочных эффектов, сохранять государства в относительно стабильном состоянии, и прогрессировать в плане как лечения от вируса, так и мер предотвращения заражения вирусом.
Mikki
Mikki ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 15:51, ред.
Просьба ко всем призерам с этой партии рассылок, если кто не стесняется, выложить свои фотки со всеми призами) По месяцу випа за это накинем в довесок)

upd. Если возможно, в теге кп)
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:50
Тугоум, только сейчас до него дошло.
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 15:49
Обвинил людей в глупости, при этом сам сказал ещё большую...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:42
А не всё ли равно!
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
вчера в 15:40
Модераторы, а что мне Великий-Князь Всея-Руси написал?
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:33
То, что он создан в лаборатории, многие здравомыслящие люди понимают, как и то, что мы никогда не узнаем правду, в чьей лаборатории он создан... Хотя "стрелочник" уже есть...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:24
Многие в этом убеждены.
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