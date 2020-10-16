Голкипер «Дженоа»: «Я убеждён, что коронавирус был создан в лаборатории»

Голкипер «Дженоа» высказал свою версию появления коронавируса COVID-19.

Я по-прежнему убежден, что вирус был создан в лаборатории, а не передался от животных. Однако люди, утверждающие, что вирус не опасен, или отрицающие его существование, совсем не соображают. Это люди без совести.

Боюсь ли я? Мы, спортсмены, все немного ипохондрики, тело — это наш рабочий инструмент, и мы хотим, чтобы он всегда был доведен до совершенства. Если брать травмы, то это не одно и то же, что и болезнь. Это во всех смыслах разные вещи. Болезнь коварна, словно неизвестный враг.